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高雄豪宅保全刺殺2名物業同事 遭依殺人未遂判刑8年

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市鼓山區凹子底一處豪宅大樓陳姓保全，去年9月間因包裹整理問題與大樓物業秘書發生口角，竟情緒失控毆打女秘書並持利刃猛刺其背部與腹部，一旁的主任亦遭陳男轉移目標揮刀刺傷，高雄地方法院近日審結，不採信陳男「互毆」辯詞，依2個殺人未遂罪合併判處有期徒刑8年6月。

判決書指出，擔任豪宅大樓保全的陳姓男子，與被害人陳姓女秘書、梁姓物業主任平時一同工作，但去年9月20日下午2時許，陳男與女秘書因包裹處理事宜發生口角，陳男突將工作累積的不滿情緒爆發，先徒手痛毆女秘書頭、臉部致其倒地，隨後將她拖行至櫃檯後方的中控室內、持利刃朝女秘書的左上背、腹部等處猛刺，並多次踹踢其腹部。 

女秘書當場身受重傷，不僅頭部外傷併流鼻血、左背及腹壁穿刺傷、右前臂撕裂傷併肌肉損傷，甚至一度失去意識，衣物也因沾染大量血跡而破損不堪。

女秘書在法庭上泣訴，案發後罹患嚴重心理創傷，閉上眼就會想到恐怖畫面，壓力大到喘不過氣，至今不敢獨自出門。 

女秘書昏迷前曾向同在中控室內的梁姓物業主任大聲呼救，陳男聽聞後，轉而持刀朝主任上胸部位猛刺，主任雖出手阻擋並閃躲，仍遭刺中左肩及右手小拇指，造成開放性傷口，右小指動脈更當場噴血，主任情急之下大聲喝斥，陳男始猛然停手。 

為了阻止求救，陳男趁主任受傷無力阻擋之際，強行拿走其行動電話並棄置於大廳櫃檯，以此方式阻止主任報警求救，隨後更換衣物騎車逃離現場。

陳男到案後矢口否認殺人未遂，辯稱是主任與女秘書因包裹起口角互扯，自己後來進去中控室才看到主任凶狠盯著秘書，手上持有疑似利刃，秘書則倒地奄奄一息，陳男辯稱「擔心事情傳開會沒工作，只想離開是非之地」才換裝離開。 

法官調查發現，案發後轄區警方前往調閱監視器，卻發現事發前畫面全遭格式化，且從殘存影像可見，陳男犯後第一時間竟是操作監視器主機，隨後在大樓一樓落地窗間徘徊猶疑，更騎車折返繞圈後才駛離。

法官認為，若真如陳男所言是同事互毆，身為保全理應協助報警叫救護車，而非前往操作監視器並換裝逃逸，其舉措與辯詞明顯違背常理，不予採信。 

法官審酌，陳男供稱因長期受到職場排擠、認為工作都由他一人承擔，且長官可能調整人事，使其心生忌憚，最終在爭執中情緒潰堤，然而，陳男持利刃攻擊人體脆弱的胸腔與腹部臟器部位，極可能造成大量出血致死，殺意甚堅。 

最終法官認定陳男犯兩項殺人未遂罪及一項強制罪，就陳男刺殺女秘書部分判處有期徒刑7年，刺殺物業主任及強制罪部分，判處有期徒刑5年2月，合併應執行有期徒刑8年6月。全案仍可上訴。

陳姓保全因口角持刀殺傷同事，案發後騎車逃亡仍遭逮。記者巫鴻瑋／翻攝
陳姓保全因口角持刀殺傷同事，案發後騎車逃亡仍遭逮。記者巫鴻瑋／翻攝

保全 豪宅 殺人未遂

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