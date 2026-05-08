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京華城案外案！沈慶京為清償海外賭債「用土地套利30億」 起訴求刑26年

聯合報／ 記者張宏業蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署偵辦京華城容積率案，查出威京集團主席沈慶京因積欠澳門賭場鉅額賭債，以及威京集團整體債務，金額高達181.8億元，沈慶京為求解套，利用「左手換右手」方式套利30億元，檢方今天依違證交法特別背信、洗錢等罪起訴沈慶京共13人，並對沈慶京求刑26年。

同案起訴包括前經濟部長、中石化董事長陳瑞隆、鼎越開發前董事長朱亞虎；中石化前董事長陳慈俊、中石化前獨董朱雲鵬、中石化前總經理余華松等人。

起訴指出京華城曾是全球最大球體百貨商城，不過，百貨開幕後第2年起營業額急遽驟減，以致京華城公司連年虧損，又因京華城公司於籌設京華城百貨期間，曾向凱基銀行等18間金融機構辦理120億元聯貸案，並以京華城百貨之地上球體建物及松山區西松段3小段156地號土地為擔保。

2018年3月18日，聯貸案本金還款期限屆期前，京華城公司尚未能依約清償剩餘貸款本金，共計98.5億元，讓沈慶京面臨龐大償債壓力。

沈慶京常前往海外賭場大額賭博，積欠鉅額賭債，2014年以威京集團旗下泛宇等15家公司之名義，與朱姓澳門居民（通緝中）所屬英屬維京群島商「銳亮環球有限公司」捏造投資借款名義，簽署向銳亮母公司借款港幣15億元虛假契約，以正常借款債務，包裝為賭債本質債務，為挪用威京集團旗下公司資產，以償還私人鉅額賭債作鋪排。

案經訴訟和解，沈慶京積欠海外賭債減至32億1424萬9000元。 直至2019年6月，沈慶京賭債與威京集團旗公司總負債已達181.8億元。因威京集團積欠債務，或是京華城公司對凱基銀行聯貸案未償債務等壓力，沈慶京已面臨壓力臨界點。

檢方調查，京華城土地歷經3次公開招標，均因無人投標流標，第4次招標由無意願投標的中石化以溢價72億元得標，得標金372億元。

檢方指出，沈慶京擔任中石化公司「最高顧問」並支領顧問年薪700至900餘萬元﹔也擔任中石化公司百分之百控制的鼎越公司董事長、執行長，並支領月薪64萬餘元﹔且擔任京華城公司之「最高顧問」並支領月薪10萬元，沈慶京同時對中石化公司、鼎越公司與京華城公司具有實質掌控權，是非常規交易主導者。

陳瑞隆自2012年起出任中石化公司獨立董事，2017年支領年薪240萬元、2018年支領341萬元、2019年支領360萬元。2020年出任中石化公司法人董事並兼董事長，綜理中石化公司一切業務運營。

威京集團主席沈慶京涉非常規交易套利，被檢方起訴求刑26年。圖／報系資料照
威京集團主席沈慶京涉非常規交易套利，被檢方起訴求刑26年。圖／報系資料照

沈慶京 京華城 朱雲鵬

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