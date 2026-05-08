快訊

周末鬼故事？台股盤中急殺800點 這些族群成重災區

鐵粉注意！吉伊卡哇SuperCard悠遊卡盲包5/13開賣 定價150元有金卡隱藏版

日月光高雄K7廠化學液外洩！12員工身體不適送醫、急疏散76人

聽新聞
0:00 / 0:00

被控涉議長賄選案遇襲身亡 林士傑妻子提刑事補償獲賠28萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南區漁會前理事長林士傑被控涉入台南正副議長賄選案，一審獲判無罪，隨後遭槍擊身亡，迄今尚未破案。正副議長賄選案上訴二審時，因林死亡而判決不受理確定，林因賄選案遭羈押共56日，林妻上月9日請求刑事補償，高分院以每日5千元折算1日准予補償28萬元。

台南高分院指出，林前因違反公職人員選舉罷免法等案件，經台南地院於2024年4月29日判決無罪，檢察官不服上訴，林於同年7月8日死亡，本院同年8月22日判決不受理後確定。林於不受理判決確定前曾受羈押，自2023年1月7日起羈押、禁見，至同年3月2日具保停止羈押。林已死亡，請求人即林妻，與子女均為同一順序繼承人，且子女已同意由母親單獨請求補償。

台南高分院指出，依一審判決，林被訴與郭再欽、邱莉莉、林志展、黃怡萍共同妨害方一峰自由行使法定的政治上選舉權罪，雖據方在調查局詢問中證述有遭林恫稱不可以投郭信良等語，然方於法院審理中即改稱林僅單純要求不要投郭信良，並無恐嚇言語或行動等語，再經法院勘驗方調查局詢問筆錄，筆錄記載與證述內容尚有出入，也難認方有受威脅、恐嚇致生畏怖之心，而有妨害其自由行使法定上的政治選舉權。

另黃怡萍證稱她在現場未聽聞林向方恫稱不可以投郭信良等語，且依黃怡萍、郭再欽、黃麗招證述，足見黃怡萍是臨時經郭再欽授意向方說明相關傳聞，郭再欽並未授意林向方表示議長選舉投票，因此，除方單一指述外，並無其他積極證據佐證。

台南高分院認為，林於2023年1月6日既已完成拘提，羈押日數即應自當天起算，至同年3月2日具保停止羈押日止，共羈押56日，而林妻雖誤補償日數為55日，無礙該院依法計算。經綜合各情狀判斷，認以每日5千元折算1日標準補償為適當，經核算後，准予補償28萬元。

台南高分院認為，林士傑遭羈押共56日，經綜合各情狀判斷，認以每日5千元折算1日標準補償為適當，經核算後，准予補償28萬元。圖／本報資料照片
台南高分院認為，林士傑遭羈押共56日，經綜合各情狀判斷，認以每日5千元折算1日標準補償為適當，經核算後，准予補償28萬元。圖／本報資料照片

賄選 台南 林士傑

延伸閱讀

家庭主婦一再假冒檢察官助理行騙 地院認「惡性重大」判3年1月

書記官偷拍21女...還侵占贓物、拷貝私密影像 開庭稱「想賠償士檢」

麻醉醫師是狼！女病患腸胃鏡麻醉未退 他伸手摸下體二審仍判1年2月

女子產後15天遭男方提告「追討禮金、分娩費」 兒子撫養權也遭奪

相關新聞

沈慶京不滿加保3000萬元…主張「無逃亡能力」想撤銷裁定 高院不准

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被判刑17年，威京集團主席沈慶京也被判刑10年，一審宣判後裁定沈加保3000萬元。沈不服提抗告，認為加保已經違反比例原則，重申他沒有逃亡能力，台灣高等法院裁定駁回確定。

京華城案外案！沈慶京為清償海外賭債「用土地套利30億」 起訴求刑26年

台北地檢署偵辦京華城容積率案，查出威京集團主席沈慶京因積欠澳門賭場鉅額賭債，以及威京集團整體債務，金額高達181.8億元，沈慶京為求解套，利用「左手換右手」方式套利30億元，檢方今天依違證交法特別背信、洗錢等罪起訴沈慶京共13人，並對沈慶京求刑26年。

高雄豪宅保全刺殺2名物業同事 遭依殺人未遂判刑8年

高雄市鼓山區凹子底一處豪宅大樓陳姓保全，去年9月間因包裹整理問題與大樓物業秘書發生口角，竟情緒失控毆打女秘書並持利刃猛刺其背部與腹部，一旁的主任亦遭陳男轉移目標揮刀刺傷，高雄地方法院近日審結，不採信陳男「互毆」辯詞，依2個殺人未遂罪合併判處有期徒刑8年6月。

被控涉議長賄選案遇襲身亡 林士傑妻子提刑事補償獲賠28萬

台南區漁會前理事長林士傑被控涉入台南正副議長賄選案，一審獲判無罪，隨後遭槍擊身亡，迄今尚未破案。正副議長賄選案上訴二審時，因林死亡而判決不受理確定，林因賄選案遭羈押共56日，林妻上月9日請求刑事補償，高分院以每日5千元折算1日准予補償28萬元。

馬太鞍溪堰塞湖案檢調搜索花蓮縣府 前代理處長李葳交保

花蓮檢調偵辦馬太鞍溪堰塞湖潰壩災害再有動作，昨到花蓮縣政府等處搜索，帶回民政處前代理處長李葳，檢察官複訊後，認為李葳涉犯過失致死罪嫌重大，諭令10萬元交保，並以科技設備監控，限制出境出海。

台中七期高級商辦被當招待所…客人鬧事、亂嘔吐 管委會趕人成功

何姓男子承租台中七期某高級商辦對外經營「私人招待所」，社區管委會控訴何違反社區規定，且客人深夜暴力滋事、喧嘩，還有女客醉倒廁所、在社區車道園藝嘔吐，對何提強制遷離訴訟；法院查，何不但違規又放任離場客人

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。