被控涉議長賄選案遇襲身亡 林士傑妻子提刑事補償獲賠28萬

台南區漁會前理事長林士傑被控涉入台南正副議長賄選案，一審獲判無罪，隨後遭槍擊身亡，迄今尚未破案。正副議長賄選案上訴二審時，因林死亡而判決不受理確定，林因賄選案遭羈押共56日，林妻上月9日請求刑事補償，高分院以每日5千元折算1日准予補償28萬元。

台南高分院指出，林前因違反公職人員選舉罷免法等案件，經台南地院於2024年4月29日判決無罪，檢察官不服上訴，林於同年7月8日死亡，本院同年8月22日判決不受理後確定。林於不受理判決確定前曾受羈押，自2023年1月7日起羈押、禁見，至同年3月2日具保停止羈押。林已死亡，請求人即林妻，與子女均為同一順序繼承人，且子女已同意由母親單獨請求補償。

台南高分院指出，依一審判決，林被訴與郭再欽、邱莉莉、林志展、黃怡萍共同妨害方一峰自由行使法定的政治上選舉權罪，雖據方在調查局詢問中證述有遭林恫稱不可以投郭信良等語，然方於法院審理中即改稱林僅單純要求不要投郭信良，並無恐嚇言語或行動等語，再經法院勘驗方調查局詢問筆錄，筆錄記載與證述內容尚有出入，也難認方有受威脅、恐嚇致生畏怖之心，而有妨害其自由行使法定上的政治選舉權。

另黃怡萍證稱她在現場未聽聞林向方恫稱不可以投郭信良等語，且依黃怡萍、郭再欽、黃麗招證述，足見黃怡萍是臨時經郭再欽授意向方說明相關傳聞，郭再欽並未授意林向方表示議長選舉投票，因此，除方單一指述外，並無其他積極證據佐證。

台南高分院認為，林於2023年1月6日既已完成拘提，羈押日數即應自當天起算，至同年3月2日具保停止羈押日止，共羈押56日，而林妻雖誤補償日數為55日，無礙該院依法計算。經綜合各情狀判斷，認以每日5千元折算1日標準補償為適當，經核算後，准予補償28萬元。