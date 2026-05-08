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馬太鞍溪堰塞湖案檢調搜索花蓮縣府 前代理處長李葳交保
花蓮檢調偵辦馬太鞍溪堰塞湖潰壩災害再有動作，昨到花蓮縣政府等處搜索，帶回民政處前代理處長李葳，檢察官複訊後，認為李葳涉犯過失致死罪嫌重大，諭令10萬元交保，並以科技設備監控，限制出境出海。
花檢專案小組檢察官7日指揮調查局東部地區機動工作站，持搜索票到李葳住處及花蓮縣政府等處所執行搜索，查扣相關證物。檢方複訊後，認為李葳涉犯過失致死罪嫌重大，但沒有羈押必要，諭令10萬元交保，並以科技設備監控、限制住居及出境、出海。
馬太鞍溪堰塞湖洪患共釀成19死5失聯，檢調追查此案一連發動兩波搜索，都是針對地方政府，前一次於3月9日搜索光復鄉公所等處，並已將鄉長林清水、鄉公所祕書張源寶與民政課長王詠濬等3人，涉犯過失致死、公務員廢弛職務釀成災害等罪嫌，林清水具體求刑10年，張源寶與王詠濬都被求處9年徒刑。
這次針對縣府發動搜索，再度引發外界「只辦地方不辦中央」的質疑聲浪，花檢強調，其他相關權責機關人員是否涉及刑事責任部分，仍會持續深入調查，以還原事實真相，維護社會公義。
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