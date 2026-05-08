快訊

周末鬼故事？台股盤中急殺800點 這些族群成重災區

鐵粉注意！吉伊卡哇SuperCard悠遊卡盲包5/13開賣 定價150元有金卡隱藏版

日月光高雄K7廠化學液外洩！12員工身體不適送醫、急疏散76人

聽新聞
0:00 / 0:00

台中七期高級商辦被當招待所…客人鬧事、亂嘔吐 管委會趕人成功

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

何姓男子承租台中七期某高級商辦對外經營「私人招待所」，社區管委會控訴何違反社區規定，且客人深夜暴力滋事、喧嘩，還有女客醉倒廁所、在社區車道園藝嘔吐，對何提強制遷離訴訟；法院查，何不但違規又放任離場客人鬧事，判處他應自社區遷離，可上訴。

管委會主張，何男2024年10月23日透過仲介承租社區樓層，租期簽約2年，卻將房屋對外經營招待所，違反社區租售管理辦法約定，且招待所顧客深夜喧譁嚴重影響環境安寧。

管委會控訴，2025年4月至7月間，招待所8樓客人離場時會在社區迎賓大廳喧嘩、毀損管制工具，對保全叫囂、暴力滋事，多次因擾鄰警方獲報到場處理，凌晨還會有男女在大廳叫囂、拍打公務，清晨甚至在社區車道園藝旁嘔吐製造穢物，甚至有女客醉倒在廁所附近。

管委會也說，多次促請改善、開立勸導單給何，但他沒改善仍一再違規，經區分所有權人會議，決議訴請法院強制何遷離該房屋。

何男抗辯稱，租屋經營私人招待所僅提供友人喝酒聊天，未辦理營業登記，管委會得要求他加強場所與其他樓層間的門禁管制、加裝隔音裝置，或雇員協助顧客回家以降低音量等侵害較小手段，認為社區住戶規約有違比例原則，對房屋所有權為不合理限制，是背於公序良俗而無效，主張駁回。

台中地院查，何男租屋經營招待所，提供包廂、酒水，還有「香檳女孩」、「人氣DJ」、「香檳秀」、「氣球布置」、「電子禮槍砲」等娛樂方案，顯非僅供朋友而有對外營業，任何人都可訂位前往，但該社區租售管理辦法第2條第2項規定，社區為「商業辦公使用」，禁止店頭式營業行為。

中院另根據社區物業紀錄，招待所顧客多次滋事、叫囂，甚至毀損公物，可見何不但違反社區規範，還放任離場顧客喧嘩、破壞，認定管委會有理由，判何男應自社區遷離。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

管委會 商辦 台中

延伸閱讀

老鼠沒抓到先出事！他怒鋪100片黏鼠板「封掉整棟樓梯」 超慘結局曝光

半夜裸奔擾民…2陸男曼谷豪宅開毒趴遭捕 身分曝光竟是60萬粉「網黃」

2026報稅／申報租金扣除額 這些證明文件不能少

大膽！警員派出所偷拍主管女兒如廁...還辯不知對方年紀 二審加重判刑

相關新聞

沈慶京不滿加保3000萬元…主張「無逃亡能力」想撤銷裁定 高院不准

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被判刑17年，威京集團主席沈慶京也被判刑10年，一審宣判後裁定沈加保3000萬元。沈不服提抗告，認為加保已經違反比例原則，重申他沒有逃亡能力，台灣高等法院裁定駁回確定。

京華城案外案！沈慶京為清償海外賭債「用土地套利30億」 起訴求刑26年

台北地檢署偵辦京華城容積率案，查出威京集團主席沈慶京因積欠澳門賭場鉅額賭債，以及威京集團整體債務，金額高達181.8億元，沈慶京為求解套，利用「左手換右手」方式套利30億元，檢方今天依違證交法特別背信、洗錢等罪起訴沈慶京共13人，並對沈慶京求刑26年。

高雄豪宅保全刺殺2名物業同事 遭依殺人未遂判刑8年

高雄市鼓山區凹子底一處豪宅大樓陳姓保全，去年9月間因包裹整理問題與大樓物業秘書發生口角，竟情緒失控毆打女秘書並持利刃猛刺其背部與腹部，一旁的主任亦遭陳男轉移目標揮刀刺傷，高雄地方法院近日審結，不採信陳男「互毆」辯詞，依2個殺人未遂罪合併判處有期徒刑8年6月。

被控涉議長賄選案遇襲身亡 林士傑妻子提刑事補償獲賠28萬

台南區漁會前理事長林士傑被控涉入台南正副議長賄選案，一審獲判無罪，隨後遭槍擊身亡，迄今尚未破案。正副議長賄選案上訴二審時，因林死亡而判決不受理確定，林因賄選案遭羈押共56日，林妻上月9日請求刑事補償，高分院以每日5千元折算1日准予補償28萬元。

馬太鞍溪堰塞湖案檢調搜索花蓮縣府 前代理處長李葳交保

花蓮檢調偵辦馬太鞍溪堰塞湖潰壩災害再有動作，昨到花蓮縣政府等處搜索，帶回民政處前代理處長李葳，檢察官複訊後，認為李葳涉犯過失致死罪嫌重大，諭令10萬元交保，並以科技設備監控，限制出境出海。

台中七期高級商辦被當招待所…客人鬧事、亂嘔吐 管委會趕人成功

何姓男子承租台中七期某高級商辦對外經營「私人招待所」，社區管委會控訴何違反社區規定，且客人深夜暴力滋事、喧嘩，還有女客醉倒廁所、在社區車道園藝嘔吐，對何提強制遷離訴訟；法院查，何不但違規又放任離場客人

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。