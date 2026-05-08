台中七期高級商辦被當招待所…客人鬧事、亂嘔吐 管委會趕人成功

何姓男子承租台中七期某高級商辦對外經營「私人招待所」，社區管委會控訴何違反社區規定，且客人深夜暴力滋事、喧嘩，還有女客醉倒廁所、在社區車道園藝嘔吐，對何提強制遷離訴訟；法院查，何不但違規又放任離場客人鬧事，判處他應自社區遷離，可上訴。

管委會主張，何男2024年10月23日透過仲介承租社區樓層，租期簽約2年，卻將房屋對外經營招待所，違反社區租售管理辦法約定，且招待所顧客深夜喧譁嚴重影響環境安寧。

管委會控訴，2025年4月至7月間，招待所8樓客人離場時會在社區迎賓大廳喧嘩、毀損管制工具，對保全叫囂、暴力滋事，多次因擾鄰警方獲報到場處理，凌晨還會有男女在大廳叫囂、拍打公務，清晨甚至在社區車道園藝旁嘔吐製造穢物，甚至有女客醉倒在廁所附近。

管委會也說，多次促請改善、開立勸導單給何，但他沒改善仍一再違規，經區分所有權人會議，決議訴請法院強制何遷離該房屋。

何男抗辯稱，租屋經營私人招待所僅提供友人喝酒聊天，未辦理營業登記，管委會得要求他加強場所與其他樓層間的門禁管制、加裝隔音裝置，或雇員協助顧客回家以降低音量等侵害較小手段，認為社區住戶規約有違比例原則，對房屋所有權為不合理限制，是背於公序良俗而無效，主張駁回。

台中地院查，何男租屋經營招待所，提供包廂、酒水，還有「香檳女孩」、「人氣DJ」、「香檳秀」、「氣球布置」、「電子禮槍砲」等娛樂方案，顯非僅供朋友而有對外營業，任何人都可訂位前往，但該社區租售管理辦法第2條第2項規定，社區為「商業辦公使用」，禁止店頭式營業行為。

中院另根據社區物業紀錄，招待所顧客多次滋事、叫囂，甚至毀損公物，可見何不但違反社區規範，還放任離場顧客喧嘩、破壞，認定管委會有理由，判何男應自社區遷離。