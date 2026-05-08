拿走他人雨傘犯什麼罪？法界人士說關鍵看這原因

基隆多雨，很多賣場、超商．餐廳等店門口都有放置雨傘架，拿走別人雨傘報警處理的案例不少，法院有的判竊盜罪，有的判侵占罪，也有的判無罪。法界人士表示，如何認定竊盜或是侵占？區別就在於「有無破壞他人對物品的持有支配關係」。

拿走他人雨傘到底算竊盜還是侵占，刑度或罰金大不同，刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金；刑法第335條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

基隆市鄭姓女子去年10月在全聯大武崙門市門口，因天雨自己帶的雨傘不見，涉嫌拿取門口傘架上李男價值399元的黑色雨傘1支離開，基隆地院依侵占離本人持有物罪，判處鄭女罰金3000元。

但紀姓男子去年到一間鍋物火鍋店用餐完畢，拿走他他放置在店門口傘架上的雨傘，法官不信他指稱拿錯傘，今年2月依竊盜判拘役30日，可易科罰金3萬元。法官表示，被判有罪主要是認定兩把雨傘的材質或外觀明顯不同，成立竊盜罪。

基隆去年另有一起案例，某日晚上寒流來又下大雨，一名男子報案，放超商門外傘架的雨雨傘疑被偷，因當時下大雨，擔心同行幼童恐因淋雨而感冒，求助警方找回。警方比照刑案調監視器沿路追查，後來找到拿走雨傘的人，發現是因兩人雨傘顏色、款式雷同，因雨難辨才拿錯，烏龍一場，各自拿回雨傘，未送法辦。

律師林富貴表示，竊盜罪最主要處罰故意犯，故意犯包括確定和不確定故意，意即行為人必須明知或者客觀上認為可推定應該知悉的情況之下，趁人不注意取走他人之物，才會成立故意犯。

假設雨傘放在店外的雨傘桶，在材質和樣式都相似，因此行為人誤以為是他的雨傘因而取走的話，就不是明知，客觀上都有可能足以誤認，並非故意或不確定故意取走他人的之物，只是單純過失犯，有可能判無罪。

林富貴表示，如果你自己的雨傘或取走他人的雨傘，材質或外觀明顯不同，就會被推斷為確定或不確定故意犯，這種情況會成立竊盜罪，被判有罪。

一名法官說，認定竊盜或侵占區別，通常考量「有無破壞他人對物品的持有支配關係」，如果將已經脫離本人持有支配力的東西據為已有，就不能算是竊盜罪，而是侵占離本人所持有之物罪。

簡單說，持有人把雨傘放門口，不確認哪個位置，可認定脫離本人支配的情況；但如果雨傘是放在身邊，或明確一個可支配的定點，仍有可能認定竊盜，還是會視動機、環境等因素考量。