下雨天自帶雨傘不見...婦賣場門口拿他人 侵占代價3千

基隆市鄭姓女子去年10月在全聯大武崙門市門口，因天雨自己帶的雨傘不見，涉嫌拿取門口傘架上李男價值399元的黑色雨傘1支離開，基隆地院依侵占離本人持有物罪，判處鄭女罰金3000元。

基隆地院判決書指出，鄭女去年10月21日晚間6時19分，在基隆市全聯大武崙門市門口，因天雨及其自己雨傘不見，涉嫌徒手拿取置於全聯門市門口傘架上李男所有的黑色雨傘1支，價值399元，並侵占入己。

李男買完東西離開時發現雨傘不見，向市警局第四分局報案，警方調閱監視器循線查獲鄭女涉案，並扣得雨傘發還李男。檢方以侵占偵查起訴鄭女，聲請簡易判決處刑。

鄭女坦承犯案，指因天雨自己帶的雨傘不見拿取門口傘架上他人雨傘。法官審酌鄭女為圖一時方便，取走他人雨傘，並予以侵占，法治觀念實有偏差，但考量侵占時間不長，雨傘經告訴人取回，有與告訴人調解誠意，僅告訴人不願調解而無法成立。

法官指出，依刑法第337條，意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。審酌鄭女犯罪動機、目的、犯罪方法、犯後態度等，依侵占離本人持有物罪，判處鄭女罰金3000元。