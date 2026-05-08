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影／助詐團、線上博弈洗錢10億 順發成功貿易負責人羈押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

順發成功國際貿易負責人周文傑被控利用虛設人頭公司等手法，助詐騙及博弈集團境外匯款、抑或以大額約定轉帳、提領現金等方式，洗錢高達10億元；台北地檢署5日思索拘提主謀周文傑及會計共12人到案，檢方複訊聲押禁見8人，台北地院今天凌晨裁定周文傑、核心成員洪崇耀（通緝犯）羈押。

同案聲押被告蕭景煌、雷祐嘉各以10萬元交保，限制出境出海；會計廖麗娟、陳素和、徐鳳玉、共犯吳衡毅當庭飭回。

檢方調查，周文傑知悉近年第三方支付等洗錢通道被銀行大量緊縮，去年3月起利用設立人頭公司監管鬆散漏洞，成立順發成功國際貿易公司，陸續與鑫益、衍成工程行、醫康美慧等10家公司配合洗錢，不法金流包括海外詐團贓款、線上娛樂城賭金等，估計高達10億元，周文傑再從中抽取3至4成「手續費」。

檢警指出，周文傑的手法是典型利用公司法人帳戶洗錢案，周男明知公司無實際營運，卻指示下屬製作不實採購合約，將贓款匯款至境外，再以公司帳戶約定大額轉帳，或是大額提領現金等手法，協助詐騙與博弈集團洗錢。

據了解，周文傑等人均否認有涉及洗錢，辯稱公司有實際營運，有被告還稱去金融機構提款，是單純聽從老闆指令辦事，不清楚這些錢是贓款或是協助隱匿不法所得。

男子雷祐嘉涉配合順發成功國際貿易洗錢，被檢方聲押禁見，法院裁定10萬交保。記者張宏業／攝影
男子雷祐嘉涉配合順發成功國際貿易洗錢，被檢方聲押禁見，法院裁定10萬交保。記者張宏業／攝影

洗錢

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