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黃子佼持2341部少年性影像 賠償卅七被害人 和解免關

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

藝人<a href='/search/tagging/2/黃子佼' rel='黃子佼' data-rel='/2/102190' class='tag'><strong>黃子佼</strong></a>。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼在創意私房購買、下載二三四一部少年性影像，犯後與卅七名被害人和解並賠償完畢，最高法院昨依個人資料保護法判黃一年六月徒刑，宣告緩刑四年，服一百八十小時義務勞務，並參加三場次法治教育定讞，黃確定不用入監。

黃子佼二○一四年二月十二日起註冊為創意私房會員，購買含兒少裸露胸部、性器官及性交的影像，再下載儲存在硬碟中。一審認定黃購買性影像數量為二二五九部，有卅五名被害人，考量黃未與被害人和解，判他八月徒刑，併科罰金十萬元。

檢方另查獲黃持有其他未成年人性影像，於二審併案審理。黃曾落淚表示因本案毀了人生，失去一切還要支付贍養費，稱自己懂得被害人的痛，並積極與被害人談和解，於二審宣判前一日發聲明道歉，稱已與卅七人和解。黃表示，「若沒有下載就沒有人會供給」，對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。

黃子佼坦承持有兒少性影像，但否認違反個資法，二審認定黃持有二三四一部性影像、受害人增為卅七人，性影像檔案中有各被害人的真實姓名、工作地點、生活照、社群帳號、臉部特徵等，使取得者可以識別被害人身分，黃確實違反個資法。

二審認為黃為一己私慾，主動成為創意私房會員，購買、下載、儲存性影像，被害人數和檔案眾多，有害兒少身心健全發展，但考量黃沒有前科，與被害人成立和解、賠償損失，有彌補損害的真意和具體作為。卅七名被害人同意給予黃緩刑。

檢察官和黃子佼均上訴至第三審。最高法院認為二審認事用法無違誤，諭知附條件緩刑妥適，檢方爭執緩刑不當、黃子佼主張判決論罪違法，都不符上訴規定，駁回確定。

黃子佼 創意私房 硬碟

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