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愛爾麗醫美偷拍風暴 有未成年入鏡

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

新北地檢署偵辦<a href='/search/tagging/2/愛爾麗' rel='愛爾麗' data-rel='/2/253110' class='tag'><strong>愛爾麗</strong></a><a href='/search/tagging/2/偷拍' rel='偷拍' data-rel='/2/103666' class='tag'><strong>偷拍</strong></a>案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見。記者蔣永佑／攝影
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見。記者蔣永佑／攝影

新北地檢署偵辦愛爾麗醫美診所妨害性隱私案，認為集團總裁常如山、特助張元齡及承包監視器維修的工程師謝金亨犯罪嫌疑重大，且足認有滅證、串證之虞，向法院聲押禁見。新北地方法院昨漏夜開羈押庭。

據了解，檢方自查扣到的針孔攝影主機影片中，發現不僅有一般病患遭偷拍，甚至有未成年病患入鏡，因此常等人涉犯的罪名，還包括兒少性剝削防制條例拍攝兒少性影像罪，是全案唯一的非告訴乃論之罪。

常如山與昨獲交保的總經理劉貞華，是事業上數十年的夥伴。員工透露，愛爾麗雖是國內醫美界龍頭，全台都有分店，但常與劉女兩人經營愛爾麗的方式卻極度傳統，兩人經常以走動式管理，一起「全台走透透」到處巡店，永遠大權在握，兩人做任何決定，底下的人都不敢有意見。

檢警調查，謝金亨是以個人工作室的模式，承包愛爾麗北台灣分店的監視器維運業務，他在首位發現針孔攝影機的被害人報警並將過程上傳網路後，疑隨即接獲命令，獨自開車一路南下，拔取涉案十間分店的監視器主機，沿途拆解或以格式化銷毀檔案，並將其中兩個來不及拆的主機藏放在自己工作室。

檢警自扣押的主機中發現部分疑似未成年人入鏡影片，經比對各分店病歷、診療紀錄，確定遭偷拍的未成年人身分。而這些未成年被害人，部分是由家長帶領前往接受醫美治療，部分則是獲監護人同意自行前往。

檢警原以妨害秘密、妨害性隱私罪嫌偵辦，但這兩罪皆屬告訴乃論之罪，偵辦初期沒有被害人報案，即便檢方第一時間拘提謝，並掌握他滅證過程與手法，但因報案程序未完備，仍先請回。

直到清查出被害人身分並逐一聯絡、確認提告，才二度拘提謝，釐清究竟是誰授意安裝針孔攝影機偷拍，並下令銷毀主機滅證。

檢方命劉貞華五百萬元交保，她昨天凌晨離開新北地檢署時，被媒體追問「有事先告知消費者嗎？」、「是常董指示裝（針孔）的嗎？」，劉女不耐地回應「沒有喔」即上車離去。

愛爾麗 偷拍 醫美

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