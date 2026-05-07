交保無望…前主播「馬德」涉違反滲透法 晚間仍遭收押禁見

電視台前主播「馬德」林宸佑涉收受中國大陸資金，製作節目操作「反罷免」輿論，還擔任共諜「白手套」匯款給涉洩軍機的官兵，前天依法起訴，今天上午10時被押抵橋頭地方法院接受法官訊問，歷經數小時，晚間8時30分仍被裁定繼續羈押禁見。

林宸佑今年1月17日遭羈押後，被檢方控為收取報酬而長期與敵對勢力合作、危害國安，5日被依反滲透法、行賄、洗錢罪起訴，重批他罪無可恕，求刑12年。

檢方調查，林宸佑2023年起與大陸人士「黃厄蘭」搭上線，該集團利用常見的軍人貸款等手法，與國軍官兵取得聯繫，佯稱可協助借貸，讓現役軍人持軍人證借款，部分軍人無法清償，「黃厄蘭」集團引誘軍人以翻拍資料或拍攝「投共影片」等方式抵債或賺取報酬，並由林宸佑以個人帳戶，協助將報酬轉帳至指定的官兵帳戶，隱匿金流。

林宸佑還在去年大罷免、台美關稅及民進黨縣市長初選期間，以個人經營的YouTube頻道「馬德有事嗎」製作節目，接受陸方成員指示宣傳反罷免或批評台美關稅政策。

橋頭地檢署依國安法、貪汙等罪起訴6人，除了一名柯姓涉案軍人並未遭聲押外，其餘5名遭起訴的現退役軍人，今天下午經法官訊問後，同樣遭裁定收押禁見。