台中父狠虐10月大男嬰...塞進木箱發黑慘死 國民法官痛斥不人道判15年

台中廖姓男子只因10個月大兒子哭鬧，竟失控痛毆、抓雙腿懸空倒吊，還抓頭猛撞牆、地板，最後塞進木箱內逼罰站，妻子開箱驚見男嬰全身發黑慘死；台中地院國民法庭痛斥廖以不人道手段凌虐男嬰，又企圖混淆辦案方向，今依對於未滿7歲之人施以凌虐因而致人於死罪判他15年，可上訴。

台中地院指出，國民法官法庭審酌廖男本應善盡對子女保護教養義務，明知兒子僅10個月大，剛學會爬行、坐不穩、還不能站立、行走，竟僅因男童哭鬧，就以不人道凌虐、重傷害手段，導致無辜男童生前遭受嚴重疼痛、困於木箱內長時間無法動彈，最終死亡。

中院說，廖男犯罪情節嚴重，最初還向報案人員佯稱男童趴睡死亡，企圖混淆偵辦方向，並在於偵查中認罪，後又改口翻供否認，對司法程序釐清犯罪事實及節省刑事訴追成本均無助益。

中院也考量，廖至今尚未和被害家屬和解，考量一切情況後判處15年。

警消2024年8月22日下午5點多獲報，東區公園東路有1名9月大男嬰在家失去呼吸心跳，送往中國附醫急救，晚上7點多仍死亡。

廖男（27歲）與甘姓妻子（23歲）起初稱男嬰疑似趴睡才造成窒息，但醫院發現男嬰身上有瘀青等外傷，明顯是外力造成。

廖男被帶回派出所後才坦言，因兒子哭鬧，他一時失控才動手，有徒手、拿玩具痛毆男嬰，未料下力道過猛才釀悲劇。

台中地檢署查出，廖男當天凌晨因男嬰哭鬧，竟朝他痛毆、打巴掌，還抓握雙腿倒吊懸空，又抓頭猛撞地板、牆面，最後塞進木箱內罰站，後來妻子打開木箱驚見男嬰全身發黑沒了呼吸心跳，緊急送醫仍不治，偵結依凌虐幼童致死等罪嫌將廖起訴。

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