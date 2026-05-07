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萬里水力發電衍生原民爭議...摩里莎卡要求撤銷3部落 二審判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣電力公司在花蓮縣的「萬里水力發電廠」計畫引發關係部落認定爭議，摩里莎卡部落提行政訴訟請求撤銷萬榮鄉公所認定大加汗、馬里巴西、馬太鞍部落認定為關係部落的處分，一審認為摩里莎卡不具當事人適格判決敗訴。案件上訴，最高行政法院今廢棄原判決，發回更審。

花蓮縣萬榮鄉公所針對萬里水力發電計畫，原認定摩里莎卡、大加汗部落是關係部落，事後行文原住民族委員會後，確定新增馬里巴西、馬太鞍部落也為關係部落；4部落舉行會議投票，摩里莎卡因出席戶數不足而流會，其餘3部落則同意萬里水力發電開發案，事後衍生原住民族諮商同意程序爭議，法律扶助基金會也稱本案為全台首件「關係部落認定程序」涉訟案件。

摩里莎卡部落、族人不服原民會、萬榮鄉公所作出「關係部落為摩里莎卡部落、馬里巴西部落、馬太鞍部落、大加汗部落等4部落」的認定，提行政訴訟，請求撤銷馬里巴西等3部落為關係部落。

台北高等行政法院一審認為，其他部落若被主管機關認定為關係部落，也是因部落的土地、自然資源利用或文化傳統會受計劃影響，而需共同參與決策，並不會侵害摩里莎卡部落的權益。

一審指出，摩里莎卡部落請求撤銷關係部落認定，不具當事人的資格，沒有權利保護必要，判決摩里莎卡部落及族人敗訴。摩里莎卡部落及族人不服判決，提出上訴。

最高行認為，摩里莎卡部落具當事人適格，因認定關係部落的處分是行使諮商同意權的一環，也會直接影響關係部落彼此間諮商同意權的行使，就不服其他部落為關係部落者，屬原住民族基本法所保障諮商同意權的法律上利害關係人，具提行政訴訟的當事人適格。

最高行指出，一審判決認定摩里莎卡部落無訴訟權能，忽略關係部落間得享有聯合召開部落會議行使諮商同意權的機會，逕自認定關係部落認定處分，對於原住民族諮商同意權利並無造成侵害，有違背法令之處，且影響判決結果，判決廢棄原判決，發回另為適法裁判。

萬里水力發電廠預定地。圖／台電和平施工處提供
萬里水力發電廠預定地。圖／台電和平施工處提供

萬里 花蓮 原民會 原住民

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