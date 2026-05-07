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檢警聯手強化年底選舉查賄制暴…新店警整合科技偵查 嚴防境外介選

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

為確保2026年地方公職人員選舉公平性，新店警分局今天召開「妨害選舉查察座談會」，臺北地檢署檢察長王俊力與新北市警局長方仰寧均親自出席，展現檢警聯手打擊不法、淨化選風決心。

新北市警局長方仰寧指出，新店警分局轄區涵蓋都會與偏鄉，選情結構複雜，針對賄選風險，警方已全面盤整高風險區域，精準布建情資網絡。他說，此次會議重點聚焦新型態犯罪，包括現金賄選、網路假訊息及深偽（Deepfake）影音介選，旨在強化基層員警的偵查能量。

新店警分局陳建龍說，未來有關選舉查賄制暴偵辦方向將整合「科技偵查」、「金流分析」與「跨機關合作」等策略，嚴防境外勢力與暴力介入這此選舉。他強調，將秉持行政中立原則嚴正執法，建構全方位治安防護網，呼籲市民踴躍檢舉，共同守護民主價值。

新店警分局陳建龍說，未來有關選舉查賄制暴偵辦方向將整合「科技偵查」、「金流分析」與「跨機關合作」等策略，嚴防境外勢力與暴力介入這此選舉。圖／警方提供
新店警分局陳建龍說，未來有關選舉查賄制暴偵辦方向將整合「科技偵查」、「金流分析」與「跨機關合作」等策略，嚴防境外勢力與暴力介入這此選舉。圖／警方提供

新北市警局長方仰寧指出，新店警分局轄區涵蓋都會與偏鄉，選情結構複雜，針對賄選風險，警方已全面盤整高風險區域，精準布建情資網絡。圖／警方提供
新北市警局長方仰寧指出，新店警分局轄區涵蓋都會與偏鄉，選情結構複雜，針對賄選風險，警方已全面盤整高風險區域，精準布建情資網絡。圖／警方提供

新店警分局今天召開「妨害選舉查察座談會」，臺北地檢署檢察長王俊力與新北市警局長方仰寧均親自出席，展現檢警聯手打擊不法、淨化選風決心。圖／警方提供
新店警分局今天召開「妨害選舉查察座談會」，臺北地檢署檢察長王俊力與新北市警局長方仰寧均親自出席，展現檢警聯手打擊不法、淨化選風決心。圖／警方提供

賄選 方仰寧 王俊力

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