聽新聞
0:00 / 0:00
檢警聯手強化年底選舉查賄制暴…新店警整合科技偵查 嚴防境外介選
為確保2026年地方公職人員選舉公平性，新店警分局今天召開「妨害選舉查察座談會」，臺北地檢署檢察長王俊力與新北市警局長方仰寧均親自出席，展現檢警聯手打擊不法、淨化選風決心。
新北市警局長方仰寧指出，新店警分局轄區涵蓋都會與偏鄉，選情結構複雜，針對賄選風險，警方已全面盤整高風險區域，精準布建情資網絡。他說，此次會議重點聚焦新型態犯罪，包括現金賄選、網路假訊息及深偽（Deepfake）影音介選，旨在強化基層員警的偵查能量。
新店警分局陳建龍說，未來有關選舉查賄制暴偵辦方向將整合「科技偵查」、「金流分析」與「跨機關合作」等策略，嚴防境外勢力與暴力介入這此選舉。他強調，將秉持行政中立原則嚴正執法，建構全方位治安防護網，呼籲市民踴躍檢舉，共同守護民主價值。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。