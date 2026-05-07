檢警聯手強化年底選舉查賄制暴…新店警整合科技偵查 嚴防境外介選

彰化縣芳苑鄉43歲周姓女子有思覺失調症，去年與66歲母親劉女爭吵後，不僅抓母親的頭撞地板，以手將劉女掐到窒息而亡，還持水果刀在母親頸部及手劃下多道傷口，彰化地方法院國民法官法庭今天審結，依殺害直系血親

2026-05-07 17:09