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彰化人倫悲劇…43歲女弒母家人不追究 國審判刑12年6月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣芳苑鄉43歲周姓女子有思覺失調症，去年與66歲母親劉女爭吵後，不僅抓母親的頭撞地板，以手將劉女掐到窒息而亡，還持水果刀在母親頸部及手劃下多道傷口，彰化地方法院國民法官法庭今天審結，依殺害直系血親尊親屬罪將她判刑12年6月，服刑完畢後，需受3年6月監護處份。

這起人倫悲劇是發生在去年6月21日，周家長女傍晚返家探視母親時，發現母親劉女已倒在住家1樓至2樓樓梯轉角處，劉女已無呼吸心跳，且身上有刀傷，由於劉女平常是和其三女周女同住，案發後周女不知去向，警方打手機給周女說「你媽媽死了」，她還回「怎麼死的？」，後來就不接電話。

警方在同日晚間11時在台中逢甲商圈附近找到周女，但周女拒捕，警方將她從車上拉出來，周女落網後說話顛三倒四，一下子說她是法官助理、一下子又指警方違法，一下子又痛哭，被依殺人罪嫌移送法辦。

檢警調查後發現，案發當天下午周女與母親發生爭執，周女在住處2樓樓梯處，以腳掃向劉女雙腳，導致劉女跌下樓梯轉角處，周女抓起劉女的頭猛敲地板3下，再以手掐扼劉女頸部長達3分鐘，劉女因此窒息而亡，周女見母親倒地不動，竟還持水果刀在劉女右手、右頸部割劃多道傷口後，才開車逃逸到台中市。

國民法官法庭審理，發現周女有思覺失調症，案發當時與母親有執爭，思覺失調急性發作，認為母親要對她不利，即對母親痛下殺手，周女落網後一開始全盤否認犯行，說詞反覆，只承認切了母親一刀，國民法官認為周女因生病辨識能力低，且其家人也不追究其責任，因此將她判刑12年6月。

法官也考量周女有思覺失調症，可能會對他人或社會造成危害，因此周女服刑完畢後，並需受3年6月監護處份。

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弒母的周女被警方在台中逢甲商圈附近找到時，神情恍惚。資料圖／民眾提供
弒母的周女被警方在台中逢甲商圈附近找到時，神情恍惚。資料圖／民眾提供

彰化 母親 殺人 國民法官

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