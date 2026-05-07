北檢啟動選舉查賄 新店區列首波重點區域

地方公職人員選舉將至，台北地檢署針對新店轄區曾被查獲賄選及幽靈人口案件，提前關注選情及情資布建，今啟動查賄列車，檢察長王俊力偕同選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁、主任檢察官郭進昌、檢察官李明哲、檢察官高肇佑前往新店警分局召開地方公職人員選舉查察座談會，交流查賄經驗，激勵第一線辦理選舉查察同仁士氣。

北檢轄區涵蓋都會、傳統及偏鄉，選舉查察策略採取因地制宜，針對以往賄選熱區，採取精準布署、重點打擊。檢方指出，因應地方公職人員選舉將至，檢警已提早展開選舉查察規劃，並針對過往曾發生賄選案件地區，加強情資布建與查察作為；新店分局轄區，在前二次地方公職人員選舉時，均被查獲賄選及幽靈人口案件，此次選舉檢警特別關注此區域選情及情資布建情形。

今日座談會由新北市政府警察局長方仰寧率同所屬負責選舉查察業務主管、新店分局所轄26個分駐所、派出所主管人員，共同與會研商查察策略，會中由新店分局進行轄區選情分析與工作概況說明，並由檢察官高肇佑分享查賄經驗與技巧，最後，第一線負責選舉查察員警所面臨問題進行雙向意見交流，藉此提升查賄量能、凝聚查賄共識、增強查賄力道。

台北地檢署啟動查賄列車，首站前往新店分局與基層員警座談，交流查賄經驗、凝聚查賄共識、增強查賄力。圖／北檢提供