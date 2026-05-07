銀行業務經理淪詐團內應 新北檢起訴5人詐貸洗錢集團

新光商業銀行西門分行一名鐘姓業務經理，去年8月間涉嫌擔任詐騙集團內應，協助邱姓、劉姓及林姓詐團成員誘騙9位民眾，以名下不動產向銀行或民間借貸業者貸款，除收取高額服務費外，再將其餘款項付給集團車手，以及向新光銀行詐貸600萬元。新北地檢署依組織、共同詐欺、銀行法特別背信及洗錢防制法等罪起訴鐘男等5人。

起訴指出，鐘男與詐團勾結後，由邱、劉2人藉由房仲身分，誘導9名被害人將名下不動產抵押貸款；銀行方面則由鐘男利用職權，指示不知情部屬加速核貸，事後共同向被害人收取高額服務費。若被害人貸款申辦成功，除服務費外，另由其餘詐團成員出面偽裝成司法人員，持偽造的地檢署收據向被害人收取部分款項，層層轉匯製造金流斷點。

鐘男另與邱、劉等人利用不實房屋租約作為財力證明，向銀行詐貸600萬元，涉嫌違背銀行職員應如實審核授信風險以免超額放貸忠實義務，致生損害於新光銀行對於授信貸款業務管理的正確性。