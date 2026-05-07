要入獄！雲縣議員林哲凌收綠能業者400萬賄款 最高法院今判10年定讞

雲林縣議員林哲凌在擔任口湖鄉長期間，透過白手套向光電綠能業者收賄400萬元，另指示不同綠能業者虛偽製作銷售憑證350萬元，最高法院依貪汙治罪條例對於職務行為收受賄賂罪、違背商業會計法等分別判處10年、4月得易科罰金之刑定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

林哲凌原為民進黨籍，因在擔任口湖鄉長期間向太陽能光電業者索賄而退黨，另以無黨籍參選議員落選，但前議員蕭慧敏被判決當選無效，便由林遞補當選。

林哲凌2016年底補選上雲林縣口湖鄉長，而永鑫能源公司2017年在口湖鄉興建「太陽能發電系統設置工程」，被當地漁民抗爭阻擋施作，業者會求工程順利，透過黃姓女土地開發業者向林哲凌表示願付350萬元擺平，但需取得憑證供公司支出帳務沖銷。

林哲凌指示黃女與業者虛偽簽立工程顧問委任合約，報酬為385萬元，黃女再指示財務人員開立假發票交給永鑫公司；永鑫匯款後，黃女提領350萬元現金透過林轉交給漁民，剩餘35萬元則作為支付黃女簽約及開發票衍生營業稅等事務費用。

另外，海神光能公司規劃在口湖鄉申設「漁電共生型」水產養殖設施結合太陽能光電系統案場，也委託黃女取得土地使用權後，2020年8月4日與林哲凌見面。林應允幫忙並表示「我要拿會合理的拿」，事後由黃女向海神公司要求500萬元，海神為避免申請建照及開工審查被刁難，同意付錢。

雙方討價還價後，賄款金額降為400萬元，並約定分三次支付；黃女取得400萬元均轉交林哲凌收受，海神事後也順利獲得建造執照、經許可開工。

法院審理時，林哲凌否認犯行，供稱他雖然居間協調賠償漁民一事，但只做到這禮，核銷帳務是黃女和永鑫公司討論，賠償金也是永鑫直接交給漁民，與他無關；另收賄部分，他辯稱2018年起與黃女合作土地開發，400萬元是土地開發仲介佣金或分潤，並不是賄款。

法院認為林哲凌位居鄉長職位，受領國家俸給，當以造福鄉里為要，竟利用職位關係向廠商索賄、收賄，破壞人民對國家機關的信賴，損及國家利益，廠商因此須付出額外鉅額成本，有可能影響工程品質。

一、二審認為林哲凌始終否認犯行，難認犯後態度良好，依商業會計法填製不實會計憑證罪判刑4月、貪汙治罪條例對於職務上行為收受賄賂罪判刑10年。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。