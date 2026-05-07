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切割屋頂波浪板噴濺火花…台南五金行付之一炬 包商判刑3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

范姓男子1年多前承攬台南永康區一五金百貨行的屋頂修繕工程，由2名外籍移工手持砂輪機切割屋頂波浪板時，火花噴濺周邊可燃物而引發大火，所幸員工及客人及時逃生無傷亡，范因而被訴，法院認他犯失火燒燬現有人所在之建築物罪判刑3月，可易科罰金。

范於偵查中坦承不諱，與證人及商家於偵查中所證述情節大致相符，並有台南市府消防局火災原因調查鑑定書等佐證，認事證明確。

台南地院認為，范於進行屋頂波浪板切割工程時，未注意確認施作周邊安全範圍內均無可燃物，且未確認所聘雇外籍移工安全操作手持式砂輪機能力，在五金賣場進行屋頂波浪板切割過程時，高溫、高熱火花噴濺至周邊可燃物引發火災。

同時，觀諸消防局現場照片等資料，五金賣場鐵皮、骨架均已受燒嚴重扭曲、變形、坍塌，已喪失建築物效用，且案發時為賣場營業時間並有員工、客人在建築物內，范所為是犯刑法中失火燒燬現有人所在之建築物罪。

台南地院審酌，范為工程負責人，在自身及員工進行易產生高溫、高熱金屬噴濺火花砂輪機切割屋頂波浪板時，本應注意施作周邊安全，以及員工安全操作能力，其聘雇能力、身分不明外籍移工施作，又未注意施作場域安全防護，釀成本次火災，燒燬建築物與其內賣場財物，除造成公共危險外，並對他人財產造成嚴重損害，所生危害甚鉅。

台南地院指出，范於偵查中坦承過失，迄未與告訴人達成和解，賠償其所受損失犯後態度等一切情狀，認他犯失火燒燬現有人所在之建築物罪判刑3月，可上訴。

台南地院指出，范男於偵查中坦承過失，迄未與告訴人達成和解，賠償其所受損失犯後態度等一切情狀，認他犯失火燒燬現有人所在之建築物罪判刑3月。記者邵心杰／翻攝
台南地院指出，范男於偵查中坦承過失，迄未與告訴人達成和解，賠償其所受損失犯後態度等一切情狀，認他犯失火燒燬現有人所在之建築物罪判刑3月。記者邵心杰／翻攝

火災 台南 移工

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