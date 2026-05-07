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公園遇醉漢拉扯男出拳打死人辯「正當防衛」 國民法官判9年2月
徐姓男子前年7月間某晚行經桃園區忠孝公園與不認識的金姓醉漢爆拉扯，徐出拳重擊金男，造成對方倒地撞破頭，搶救月餘不治；桃園地院國民法官庭審理時，徐首度向家屬致歉願賠償，仍辯正當防衛，依傷害致人於死罪，判刑9年2月，仍可上訴。
犯罪事實指出，42歲徐坤民2024年7月13日晚間7時餘在桃園區泰昌三街的忠孝公園旁，與不認識的金姓醉漢發生爭執，拉扯過程中，徐出拳攻擊金男頭部，金倒地頭部撞擊地面，造成頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血，徐叫救護車將金男送醫，金男仍於同年8月16日午後因中樞神經衰竭死亡。
審理時，徐男辯稱是「正當防衛」，表示無意殺死對方；當庭勘驗現場監視器畫面發現，雙方雖然有拉扯動作，但未見金姓被害人當時有主動攻擊動作，反而是被告徐男仗著體型優勢主動猛烈揮拳，難認有防衛意圖；同時也根據病歷、解剖鑑定及法醫證述，確認金男死亡結果與徐男揮拳行為具相當因果關係。
國民法官庭認為，一般具正常智識者皆能預見，在硬質水泥地毆打酒醉者，極易造成對方重心不穩倒地撞擊頭部致死；被告雖無直接殺人故意，但其傷害行為與被害人死亡結果具有相當因果關係，構成傷害致死罪。
國民法官法庭審酌，徐男僅徒手揮拳1次，未持刀械兇器，但仍造成一條人命喪失，被害人家屬承受難以回復的傷痛；另徐男雖有協助叫救護車，但始終否認傷害犯行，案發後也未主動向家屬道歉或賠償，犯後態度不佳，考量徐曾有強盜前科，素行不良，綜合犯罪情節、犯後態度、生活狀況及雙方意見，依法量刑，全案仍可上訴。
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