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台中狠父虐死10月大男嬰！懸空倒吊、抓頭撞地再塞木箱...國民法官判15年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中廖姓男子不滿10個月大兒子哭鬧，情緒失控竟涉嫌痛毆、抓雙腿懸空倒掉，還抓頭猛撞牆、地板，最後塞進木箱內逼罰站，妻子開箱驚見男嬰全身發黑慘死，檢方起訴廖凌虐幼童致死，台中地院國民法庭密集審理3天後，今依凌虐幼童致死罪判廖男15年，可上訴。

警消2024年8月22日下午5點多獲報，東區公園東路有1名9月大男嬰在家失去呼吸心跳，送往中國附醫急救，晚上7點多仍死亡。

廖男（27歲）與甘姓妻子（23歲）起初稱男嬰疑似趴睡才造成窒息，但醫院發現男嬰身上有瘀青等外傷，明顯是外力造成。

廖男被帶回派出所後才坦言，因兒子哭鬧，他一時失控才動手，有徒手、拿玩具痛毆男嬰，未料下力道過猛才釀悲劇。

台中地檢署查出，廖男當天凌晨因男嬰哭鬧，竟朝他痛毆、打巴掌，還抓握雙腿倒吊懸空，又抓頭猛撞地板、牆面，最後塞進木箱內罰站，後來妻子打開木箱驚見男嬰全身發黑沒了呼吸心跳，緊急送醫仍不治，偵結依凌虐幼童致死等罪嫌將廖起訴。

台中地院國民法庭開庭期間，廖表示自己基本上否認犯行，他僅承認將男嬰放入木箱，但有拿枕頭靠，不是塞入，至於男嬰右腿傷勢與他無關。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中地院國民法庭今判廖男15年。圖／報系資料照
台中地院國民法庭今判廖男15年。圖／報系資料照

台中 國民法官 虐嬰

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