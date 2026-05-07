嘉義金虎爺會爆炸案二審改判28年 檢方認害人意圖認定有爭議

2023年嘉義市和聯境金虎爺會遶境晚會爆裂物案，造成29名民眾受傷，一審原判處趙偉志無期徒刑，案經最高法院發回，台南高分院二審改判28年徒刑。嘉義地檢署原承辦檢察官表示，法律對「製造爆裂物」的處罰，須證明製造當下即具備「犯罪意圖」，此觀點與社會大眾期待「隨機攻擊應予重罰」有落差。

原承辦檢察官表示，本案造成包含兒童在內共29人受傷，為了幫受害者討公道，認為關於製造爆裂物時，「兇手到底有沒有害人意圖」的認定仍有爭議，應該再上訴到最高法院。不過，最終是否提起上訴，仍須尊重二審檢察官收到判決書後的決定。

台南高分院撤銷原判理由指出，原審以趙偉志大量瀏覽爆炸案新聞、製造逾10顆手榴彈裝藥量的高爆藥，並選擇人潮眾多處引爆造成29人受傷，認定其意圖供自己犯罪之用而製造爆裂物。但合議庭認為，趙男自學生時期即對爆裂物有興趣，觀看相關影片原因繁多，難以逕予推論其具有犯罪意圖。

合議庭進一步表示，縱使趙男事後引爆並造成多數被害人受傷，也難以此推認他在「製造」爆裂物時，就有供本案或自己犯罪之用的主觀犯意。由於檢察官舉證難以認定被告製造時的主觀犯意，此部分也是最高法院發回指摘理由之一，因而撤銷原判決，改依非法製造爆裂物罪及成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，合併判處有期徒刑28年。