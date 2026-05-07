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討租金補貼遭拒！高雄男爆走嗆親姊「要砍死妳」 遭判刑4月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名畢姓男子因向胞姊索討政府的租金補貼遭拒，竟大發雷霆，不僅動手推扯胞姊頭髮，更出言恐嚇「要砍死妳」，胞姊只好驗傷提告，法官審理後認定畢男涉犯傷害罪，判處有期徒刑4個月。

判決書指出，畢姓男子與胞姊同住在高雄市三民區一處大樓，2024年12月8日凌晨4時許，畢男要求胞姊將政府的租金補貼借給他，遭拒絕後，畢男當場情緒失控，出手推胞姊左肩並大力拉扯其頭髮，衝突過程中，畢男更多次向胞姊恫嚇「要砍死妳」等語，導致胞姊心生畏懼，且受有左肩鈍傷、頭皮挫傷等傷害。 

胞姊事後隨即於前往醫院驗傷並報警提告，但高雄地方法院審理時，畢男矢口否認有傷害及恐嚇犯行，辯稱自己只有在母親旁邊發牢騷，並未恐嚇胞姊，也沒有推人或拉扯頭髮。

畢男甚至向法官辯稱，胞姊年紀快60歲，「微血管不好，睡醒就瘀青」要求不要將傷勢推到他身上，並指控胞姊持有的錄音證據全是自導自演。 

不過，法官勘驗畢女提供的錄音檔發現，畢女在案發當下曾連續多次抗議「你不要推我」，並尖叫表示「你抓我頭髮幹什麼」，而畢男當下並未澄清否認，甚至還嗆聲「我推妳，妳相不相信，我連砍死妳我都敢，妳要不要試試看？」

法官認為，畢女為求自保以最簡便的錄音方式蒐證符合常理，且其就醫驗傷時間緊接於案發之後，傷勢部位亦與拉扯頭髮、推擊左肩的指控相符。 

法官審酌，畢男與畢女為家庭成員關係，畢男未以理性溝通，僅因爭吵便對胞姊施以暴力及恐嚇，造成被害人受傷且心生畏懼，且犯後態度不佳，因此依傷害罪判處有期徒刑4個月。全案仍可上訴。 

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

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租金補貼 高雄 高雄市

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