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訊達電腦內線交易案 董座夫妻不起訴 總經理、行銷經理3人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

訊達電腦（6140）爆內線交易，2020年間因伺服器專案訂單增加，營收增加2億餘元，總經理蘇文宗、行銷經理莊博勝、洪志賢3人，在同年6月公告營收財報前，提前買賣股票，3人共獲利150餘萬元。台北地檢署今偵結，依證券交易法內線交易罪起訴3人，去年遭約談的董事長盧崑錄夫妻等人獲不起訴。

訊達電腦公司1982年成立，2002年在台灣上櫃，為系統整合廠商，主要營運內容為電腦網路系統的諮詢、設計、整合、銷售、建置、服務六大項目，提供一貫化全方位e化解決方案（e - solution）專業服務。

2020年6月10日訊達電腦在公開資訊觀測站公告當年5月的自結營收的利多消息，訊達接到伺服器專案訂單，營收增加2億餘元，相較去年同期成長5成以上。

檢方追查，總經理蘇文宗、行銷處顧問二部經理莊博勝、行銷處顧問一部經理洪志賢等人，身為公司內部人在公司高層LINE群組得知利多消息，並公告重訊前的股票禁止交易期間，買進訊達股票再賣出套利。蘇文宗共買進117張股票，獲擬制性獲利56萬餘元；莊博勝買進132張股票，再賣出獲利43萬餘元；洪志賢買進5張股票，獲擬制性獲利52萬餘元。

檢調去年9月搜索約談董事長盧崑錄，訊後100萬元交保、限制住居、出境出海，其妻子黃佳馨15萬元交保、兒盧正信請回，蘇、莊、洪分別以30至100萬元交保、限制住居、限制出境出海。檢方認為，董事長、妻子罪嫌不足，獲不起訴處分。

訊達電腦爆內線交易，總經理蘇文宗去年遭搜索約談，訊後100萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影
訊達電腦爆內線交易，總經理蘇文宗去年遭搜索約談，訊後100萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影

營收 伺服器 內線交易

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