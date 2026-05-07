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家暴翁向媳催討70萬助學貸款！法官挺媳婦認保護令是正當權利「免還錢」
蔡姓男子不滿林姓媳婦與兒子搬離住處，並聲請保護令禁止他接近，認為媳婦不再履行蔡家義務，憤而起訴要求返還70萬元助學貸款。林女則表示，因公公家暴才搬離並聲請保護令，且目前仍具媳婦身分。嘉義地院審理後認為林女行使法律權利保障人身安全，不能認定為違約，判決駁回蔡男之訴。可上訴。
蔡男主張，2020年7月林女與其子結婚時，他撥款70萬元協助林女清償就學貸款。雙方簽署協議書約定，只要林女仍為蔡家媳婦，且履行照顧公婆等義務，便不予討回款項；但若因故不再是蔡家媳婦或不再履行義務，則須還款。蔡男控訴，林女後來不僅遷出，更聲請保護令禁止他接近，顯然已不履行媳婦義務，因此要求還債。
林女表示，同住期間公公常以鎮暴槍威脅或責罵，她是為了躲避家暴與恐嚇才與丈夫搬走，並向法院聲請保護令。林女強調，目前她與丈夫婚姻關係存續，法律身分仍是蔡家媳婦，且公公並非不能維持生活，約定的還款條件並未成就。
法官審理，林女確實曾坦承有該筆借貸關係，但依協議書內容，除非林女不再是蔡家媳婦，否則蔡家不得討回。針對蔡男主張媳婦不讓其接近一事，法官指出，蔡男曾有騷擾、恐嚇等行為，經檢察官緩起訴處分，林女依法聲請保護令是行使正當權利。
法官表示，基於保護被害人立場，不能將林女尋求法律保障的行為視為「不履行蔡家媳婦之基本義務」。此外，蔡男目前未能證明身體狀況已達無法自理且需人照顧的程度，認定還款條件尚未成就，判決蔡男敗訴。
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