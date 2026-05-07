前主播「馬德」今早坐囚車押送法院！ 遭指控反罷免影響投票

中天電視台前主播「馬德」林宸佑遭指控涉收受中國大陸資金，操作輿論影響罷免案投票，並擔任共諜「白手套」匯款給涉洩軍機的官兵，起訴並求刑12年，今天上午他連同同案共犯被以囚車押至橋頭地方法院開庭，囚車內不時可見人影向車窗外張望、擺手，法院證實今將依法抽籤分案，被告等人稍晚將由法官訊問。

林宸佑今年1月17日遭羈押，在歷經3個多月後，前天遭橋頭地檢署依涉違反滲透法、行賄、洗錢罪起訴，檢察官更罕見痛批「罪無可恕」，依反滲透法、貪汙治罪條例、洗錢等罪嫌提起公訴，並分別求刑5至7年，行賄與反滲透法分論併罰，合計求刑12年。

前天橋頭地檢署將他連同同案其他被告依法起訴，並於昨天將卷證移送橋頭地方法院，今天上午橋頭地方法院證實將林宸佑及多名被告，分乘2輛囚車送抵橋頭地方法院，院方戒備森嚴，在囚車抵達後迅速拉起兩道鐵門。

檢方控，去年大罷免、台美關稅及民進黨縣市長初選期間，林宸佑接受大陸人士「黃厄蘭」指示，以個人經營的YouTube頻道「馬德有事嗎」製作節目，宣傳「反罷免」或批評台美關稅政策，節目除部分由陸方指定外，林宸佑也可自行設計腳本，以流量等數據請款。林宸佑坦承有「收取酬勞」，稱以為是粉絲出錢要他製作節目。

檢方還調查，林宸佑2023年起便與這名大陸人士「黃厄蘭」搭上線，該集團利用常見的軍人貸款等手法，與國軍官兵取得聯繫，佯稱可協助借貸，讓現役軍人持軍人證借款，但部分軍人無法清償，「黃厄蘭」集團引誘軍人以翻拍資料或拍攝「投共影片」等方式抵債或賺取報酬。

「黃厄蘭」請林宸佑以個人帳戶，協助將報酬轉帳至指定的官兵帳戶，林持轉帳紀錄向「黃厄蘭」請款，款項均以泰達幣支付，隱匿金流，控林宸佑擔任共諜「白手套」。檢方認定林宸佑製作節目共收取4325顆泰達幣，匯兌部分收取約16萬元「水錢」。

涉案軍人部分，橋檢依國安法、貪汙等罪起訴6人，涉案官兵遍及陸海空軍，包含陸軍航空第601旅、無人機部隊、砲兵、海軍陸戰隊均有基層官兵涉入，部分資料已交國防部鑑密，確認交付資料的機密等級。

中天前主播「馬德」林宸佑涉共諜案，今上午被以囚車押送橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

中天前主播「馬德」林宸佑涉共諜案，今上午被以囚車押送橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影