醫院追求女同事遭拒 竟自打鑰匙闖女同事休息室 台東男判刑3月

台東一名龔姓男子追求女同事遭拒後，竟私自製作鑰匙闖入對方休息空間，嚴重侵害隱私與居住安寧。案經檢警偵辦起訴後，法院近日審理，依侵入住宅罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金。

判決書指出，龔男與被害女子為同一間醫院同事，先前曾多次贈送伴手禮與食物表達好感，但遭女方明確拒絕。未料他仍心有不甘，竟基於侵入住宅的犯意，於去年9月12日晚間8時許，持自行製作的鑰匙，進入女子位於醫院6樓的值班休息室。

案件曝光後，女子報警處理。檢警偵辦時，龔男坦承犯行，並有雙方LINE對話紀錄及監視器畫面佐證，法院認定犯罪事實明確。

法官審酌，醫院值班休息室屬個人私密空間，龔男未經允許擅自進入，已妨害他人居住安寧，行為應予嚴厲非難；考量其坦承犯行，但尚未與被害人達成和解，且有既往紀錄，最終判處3個月徒刑，並諭知可易科罰金。

至於檢方曾評估是否涉及跟蹤騷擾罪，但因相關行為未達「反覆或持續」要件，最終未予以論罪。

另外，龔男用來開門的鑰匙為自行打造，雖屬犯罪工具，但因醫院事後已全面更換門鎖，該鑰匙已無實際用途，法院認為沒收無助於預防犯罪，因此未予宣告沒收。