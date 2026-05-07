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順發成功貿易助詐團、線上博弈洗10億黑錢 北檢聲押禁見8人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

順發成功國際貿易負責人周文傑，被控利用虛設人頭公司等手法，協助詐騙及博弈集團境外匯款、抑或是大額約定轉帳、提領現金等方式，短短1年洗錢高達10億元；台北地檢署5日指揮刑事局兵分14路搜索，拘提主謀周文傑與核心幹部共12人到案，檢察官林小刊複訊後，認為相關被告彼此間有串滅證之虞，聲押禁見8人。

聲押8人包括順發負責人周文傑、會計廖麗娟、陳素和、徐鳳玉；配合洗錢的核心成員洪崇耀（通緝犯）、蕭景煌、雷祐嘉、吳衡毅。涉案較輕的財務人員洪維駿、陳秀慧各以30萬、20萬交保，黃湘羚、洪崇悳請回。

檢方調查，周文傑知悉近年第三方支付等洗錢通道被銀行大量緊縮，去年3月起利用設立人頭公司監管鬆散漏洞，成立順發成功國際貿易公司，陸續與鑫益、衍成工程行、醫康美慧等10家公司配合洗錢，不法金流包括海外詐團贓款、線上娛樂城賭金等，估計高達10億元，周文傑再從中抽取3至4成「手續費」。

檢方指出，周文傑的手法是典型利用公司法人帳戶洗錢案，周男明知公司沒有營運，卻指示廖麗娟、陳素和製作不實採購合約，將贓款匯款至境外，再以公司帳戶約定大額轉帳，或是大額提領現金等手法，協助詐騙與博奕集團洗錢。

據了解，周文傑斗人到案時均否認有洗錢行為，不僅辯稱公司有實際營運，有被告還稱去金融機構大額提款，只是單純員工聽從老闆指令辦事，不清楚這些錢是贓款或是隱匿洗錢，檢察官認為說詞不可採信，被告與共犯、證人間有高度串滅證之虞，決定聲押禁見，法院預計明天開庭。

順發成功國際貿易利用公司人頭戶替詐騙與博奕集團洗黑錢，不法金流高達10億元，台北地檢署搜索拘提12人到案，聲押禁見負責人周文傑以核心成員8人。記者蕭雅娟／攝影
順發成功國際貿易利用公司人頭戶替詐騙與博奕集團洗黑錢，不法金流高達10億元，台北地檢署搜索拘提12人到案，聲押禁見負責人周文傑以核心成員8人。記者蕭雅娟／攝影

洗錢 詐騙 刑事局

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