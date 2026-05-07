愛爾麗偷拍案恐30人受害 集團總裁常如山遭拘提

檢警拘提集團總裁常如山（左），釐清偷拍案案情。記者蔣永佑／攝影

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，為釐清是否有公司高層授意安裝針孔，昨以被告身分拘提愛爾麗集團總裁常如山、張姓特助、負責監視器維修的謝姓工程師，並約談劉姓總經理。據了解，謝事發後疑受指示滅證，開車一路南下拔除北部、中部十家分店存放針孔攝影機影片的主機。目前有七名被害人提告妨害秘密及妨害性隱私罪，常如山由檢方漏夜偵訊中。

檢警昨分八路前往涉案人等的住處、辦公室等相關處所搜索，常如山一早在台北住處遭搜索和拘提。

一名被害人一日於愛爾麗板橋分店發現偽裝成偵煙器的針孔攝影機，隨即報警。承包愛爾麗北台灣分店監視器維修的謝姓工程師，疑受愛爾麗指示，自板橋分店起，著手拆除監視器主機，之後獨自開車南下，將分店的監視器主機一一拔走。

海山分局警方三日至板橋分店搜索，發現主機消失，只剩針孔鏡頭，緊急拘提謝，最後在台中將他帶回，並在車上發現遭拔除的監視器主機，部分主機已遭拆解或格式化，少數則藏在謝的個人工作室中，待檢警數位鑑識還原。

據悉，謝姓工程師一路拆除的主機包括新北、台北、桃園及台中共十家分店，依現有查扣的針孔監視器主機存檔，研判至少近三十人遭偷拍。檢警交叉比對畫面及愛爾麗診所病歷，確認部分被害人身分，其中七人決定提告。檢警昨天二度搜索愛爾麗新北市轄內板橋、新莊、永和、林口四家分店。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，已先請新北市衛生局了解是否違反醫療法第七十二條「醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏」規定，是否停業或廢照，視檢警調查結果再處置。