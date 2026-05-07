陸方給腳本 馬德林宸佑節目對岸審過才能播

林宸佑曾為中天新聞記者兼主播，在立法院以刺探性提問著稱，另在中天新聞YouTube頻道下開設「馬德有事嗎」節目針砭時事，但檢調發現林去年製播與「反罷免」、「台美關稅」、「綠營初選」相關議題，都有中國大陸人士在背後操弄，因金流明確，成破案關鍵。

檢調發現，林宸佑製播的「馬德有事嗎」分為指定型及自由發揮型節目，指定型是由陸方人士「黃厄蘭」等人提供腳本，要林依據腳本內容製作節目、操弄輿論，自由發揮型則是由林宸佑設計腳本，再以節目流量換取報酬。

去年六月廿日中選會通過「大罷免」廿四案成立，「黃厄蘭」定期派工要林宸佑採訪相關政治人物，或以提供爆料題材及資金，讓林在「馬德有事嗎」製作節目，且內容都須經陸方「審查」，確認角度正確後才能播出。

檢調清查自去年七月起，林製播的「戳破綠共六大陰招！王義川自導自演閉嘴了，藍爆綠營期約賄選，李進勇禁喊告急翻車」、「大罷免大完封！柯建銘承認失敗院長夢碎，曹興誠不玩了？開嗆民進黨只想當側翼」等節目，都有陸方在後指點。

檢方調查，林宸佑透過製播節目，每部影片根據流量收取數百到數千顆泰達幣，以泰達幣按美元匯率計算，每部影片報酬至少數萬元；其中一部講述民進黨台南市長初選，還收取二千顆泰達幣，報酬最高。檢調統計，林宸佑靠製播節目，收取四三二五顆泰達幣，約合台幣十三萬餘元，因對話紀錄明確，林宸佑也坦承有「收錢」製播節目，成為全案偵破的關鍵。

橋頭地檢署指林宸佑違反新聞倫理，將本應中立的文稿事先傳送給陸方審查，達到境外敵對勢力影響我國公共議題輿論走向的目的。