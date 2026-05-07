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立保保全爆內鬼 2年遭盜走8400萬

聯合報／ 記者陳恩惠李奕昕／連線報導

立保保全驚爆內鬼監守自盜案，桃園整鈔中心林姓副管理師涉嫌「多拿少報」作假帳，兩年來累計盜走八千四百萬元，總公司查帳驚覺短少，林男卻失聯而報警。檢警上月拘提林男到案聲請羈押獲准，林辯稱玩運彩已花光款項，檢警將持續釐清金流。

立保保全回應，此案為公司盤點自有庫存現金發現短少，查核發現疑似員工涉案後，主動向刑事局報案協助偵辦。此案損失為公司自有資金，客戶權、股東權益全都不受任何影響。

據調查，卅七歲林姓男子在該保全公司任職約十年，負責金庫兌換及作帳相關工作，兩年來利用為客戶繕打訂單權限，在出入庫金流作業的借支明細等業務文件中，刻意虛增「新台幣一千元」欄位金額，列印後交由整鈔中心審核。

該保全公司內部審核人員誤信客戶確實有大額現金需求，便依據林副管理師偽造的單據出金，林男得手後，展開長期「搬錢計畫」，以每二至三天一次、每次十萬至卅萬元不等頻率，逐步將金庫公款納為己有，總計侵占多達八千四百萬元。

桃園地檢署企業犯罪專組檢察官塗又臻接獲情資，指揮刑事警察局展開偵蒐，經深入追蹤資金流向與比對帳務文書，檢警四月廿一日晚間將失聯的林姓男子拘提到案。林男稱玩運彩已花光款項，警詢後依竊盜、詐欺、背信、侵占等罪移送，目前初步清查未發現共犯。

檢方指出，林男涉犯刑法行使業務登載不實文書罪、業務侵占罪，及詐欺取財等罪嫌，犯罪嫌疑重大，桃檢四月廿二日向法院聲請羈押，經法院調查後，考量侵占金額巨大且有湮滅證據之虞，裁定羈押獲准，將持續清查有無其他共犯，並追索遭挪用的巨額款項流向。

保全 桃園 刑事局

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