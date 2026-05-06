停車場變集貨場！金門水頭港查扣大量香菇與螺螄粉 民眾：很多人知道

金門水頭港區再現違規集貨亂象！財政部關務署高雄關高雄機場分關今天會同交通部航港局、金門縣港務處、海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊，以及內政部警政署高雄港務警察總隊金門港中隊等單位，在水頭港旅運中心停車場執行聯合查緝行動，當場查獲疑似違法集貨之中國大陸農產品與食品，其中乾香菇50.7公斤、各式食品357.8公斤（含螺螄粉、江西米粉等），全數依法查扣，後續將依《海關緝私條例》及《食品安全衛生管理法》偵辦。

高雄關指出，近期查緝發現，有不肖業者利用小三通旅客攜帶物品入境「自用免稅」的規定，透過旅客分散攜入後，再於港區周邊集中回收、轉售牟利，已明顯違反法規，依規定，旅客攜帶物品僅限自用，一旦涉及轉交業者集貨販售，即構成走私行為。

關務單位強調，未經檢驗的大陸產製食品，可能含有超標農藥、我國禁用防腐劑或人工添加物，甚至重金屬超標，加上來源與製程不明，恐對人體造成健康風險；而未經檢疫的農產品亦可能夾帶境外病蟲害，對國內農業生態構成威脅。

對於海關此次查緝，不少在地民眾直言「早就不是秘密」，有民眾指出，相關業者長期租用水頭碼頭停車場，公然收購香菇與食品，「幾乎每天都看得到，根本沒在怕」。也有人透露，這兩天小三通自大陸返金時，在海關檢驗處就可看到大量被沒收的香菇堆積如山，宛如「香菇山」，研判可能與台灣菇農反映市場受衝擊有關，中央因而加強查緝力道。

港務處呼籲，民眾搭乘小三通往返時，切勿協助不明人士託帶物品或購買來路不明產品，如發現可疑走私情形，可撥打檢舉專線0800-711117；未來將持續結合海關、岸巡及警察力量，以「高頻率、高強度」方式，從港口到周邊據點全面查察，維護邊境安全與小三通秩序，以維護國家邊境安全。

財政部關務署高雄關高雄機場分關今天會同交通部航港局、金門縣港務處等單位，在水頭港旅運中心停車場執行聯合查緝行動，當場查獲疑似違法集貨的中國大陸農產品與食品，其中乾香菇50.7公斤、含螺螄粉、江西米粉等食品357.8公斤，全數依法查扣。圖／金門港務處提供