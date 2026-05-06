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金門酒駕奪命又逃逸遭延押 法界不同見解

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門張姓男子酒後駕車逆向撞死幼兒園女教師並肇事逃逸，法院裁定延長羈押並禁止接見通信。對此，原湛法律事務所主持律師郭守鉦分析指出，從刑事訴訟法規範與本案具體情節觀察，法院裁定延押禁見，具有相當法律依據與必要性；曾任律師的縣議員吳佩雯也支持延押，但認為若起訴後仍以串供或滅證等理由維持禁見實在是沒必要。

原湛法律事務所主持律師郭守鉦分析指出，依刑事訴訟法第101條規定，羈押主要基於被告有逃亡之虞、可能湮滅證據或串證，以及涉及重罪且有干擾審理之可能等要件。就本案而言，張男不僅為酒駕累犯，且曾有通緝紀錄，加上事故發生後棄車逃逸並躲藏數小時，已具體呈現逃避司法的行為模式。

郭守鉦指出，張男逃亡期間接觸之人，可能涉及關鍵證人，是否存在串證風險，仍待審理釐清，這也是法院維持禁見的重要考量之一。此外，本案已造成一人死亡，屬重大刑案，依法將由國民法官參與審理，社會矚目程度高，確保被告到庭與審理程序不受干擾，具有高度必要性。

對於外界關注的逃亡風險，他進一步指出，金門地理位置鄰近中國沿岸，過去確實曾出現通緝犯透過船隻非法離境的案例，若未限制人身自由，被告一旦潛逃，恐對司法程序造成難以回復的影響，因此認為羈押具有不可替代性。

至於被告主張為處理民事賠償需解除禁見，郭守鉦認為，本案屬酒駕致死，性質上屬故意犯罪，通常難以透過保險理賠，相關賠償事宜可透過辯護律師協助處理，無須由被告親自與外界接觸，在仍存串證疑慮下，維持禁見處分仍屬合理。

不過，曾任律師的縣議員吳佩雯則表示，羈押的本質在於確保訴訟程序順利進行，並防止逃亡、串供或滅證，對於有前科的酒駕累犯，且案發後曾逃逸者，法院裁定羈押並不罕見；但以實務經驗而言，多數酒駕過失致死案件在起訴後通常會停止羈押，本案在起訴後仍持續羈押並禁見，確實較為少見。

吳佩雯指出，考量張男有逃逸及前科紀錄，法院延押理由尚可理解，但案件相關事證多已於偵查階段調查完成，起訴後仍以串供或滅證為由維持禁見，必要性值得商榷。她認為，應適度給予被告與外界聯繫的機會，以利促成對被害人家屬的實質賠償，若完全仰賴律師處理，實務上未必可行。

此外，她也質疑，法院長期以金門距離中國大陸較近作為羈押理由之一，該地理條件屬先天因素，對在地居民而言並不公平。她強調，羈押為限制人身自由最嚴厲的強制處分，法院在裁量時應綜合個案具體情形與個人條件，避免僅以地理位置作為主要判斷依據。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門張姓男子酒後駕車逆向撞死幼兒園女教師並肇事逃逸，法院裁定延長羈押並禁止接見通信。對此，曾任律師的金門縣議員吳佩雯也支持延押，但認為若起訴後仍以串供或滅證等理由維持禁見實在是沒必要。本報資料照片
金門張姓男子酒後駕車逆向撞死幼兒園女教師並肇事逃逸，法院裁定延長羈押並禁止接見通信。對此，曾任律師的金門縣議員吳佩雯也支持延押，但認為若起訴後仍以串供或滅證等理由維持禁見實在是沒必要。本報資料照片

金門張姓男子酒後駕車逆向撞死幼兒園女教師並肇事逃逸，法院裁定延長羈押並禁止接見通信。對此，原湛法律事務所主持律師郭守鉦指出，從刑事訴訟法規範與本案具體情節觀察，法院裁定延押禁見，具有相當法律依據與必要性。圖／郭守鉦提供
金門張姓男子酒後駕車逆向撞死幼兒園女教師並肇事逃逸，法院裁定延長羈押並禁止接見通信。對此，原湛法律事務所主持律師郭守鉦指出，從刑事訴訟法規範與本案具體情節觀察，法院裁定延押禁見，具有相當法律依據與必要性。圖／郭守鉦提供

金門 酒駕 逆向

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