男子持刀刺死鄰居 法院宣判前在看守所心肌梗塞死亡

屏東縣崁頂鄉翁姓男子前年12月下旬甫出獄，不滿鄰居蘇男常出言激怒且態度不佳，對蘇心生怨懟，萌生殺害蘇男，先到五金行買牛刀，過沒幾天，持牛刀刺死蘇男，全案法院審理中，原定今年4月底宣判，羈押中的翁男在宣判前夕，4月11日在看守所心肌梗塞送醫不治。屏東地院依法公訴不受理。

檢方起訴指出，44歲翁姓男子對鄰居蘇男不滿，積怨難解，心生怨恨，翁男在2024年12月下旬出監後，竟蒙生殺害蘇男犯意，先去五金行購買一把牛刀，在2025年1月3日晚間近7時許，發現蘇男獨自在家，隨即返家持牛刀，跑到蘇男家中，雙方發生口角爭執，翁男持牛刀刺死蘇男，蘇男身中9處穿刺傷、2處切割傷。

砍殺過程中，牛刀的刀身還脫落，翁男認為蘇男身形高大，擔心遭反擊，跑到外面持磚頭丟蘇男，之後逃離現場。蘇男遭砍傷後，向鄰居堂叔求救，堂叔隨即報案，蘇男送醫，因遭銳器刺入胸腔、與刺穿右肺致氣血胸傷重不治。

起訴指出，翁男犯後逃亡40多小時後，翁男返家洗澡遇到在附近搜查的警方，警方隨即將翁當場逮捕。翁男落網後一直被羈押，未料在一審判決前夕，翁男在看守所中心肌梗塞送醫不治。屏東地院依法公訴不受理。

屏東縣崁頂鄉在2025年初時，翁男持牛刀殺害鄰居蘇男，逃亡逾40小時落網，案發當晚警方現場拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝

屏東縣崁頂鄉在2025年初時，翁男持牛刀殺死鄰居蘇男，逃亡逾40小時落網，未料一審宣判前夕，翁男在看守所心肌梗塞送醫不治。記者劉星君／翻攝