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反罷免、淪共諜白手套 中天主播「馬德」林宸佑與6軍人遭起訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨／高雄即時報導

中天前主播「馬德」林宸佑遭檢方指控涉嫌長期與中國大陸勢力勾結，收受虛擬貨幣製播「反罷免」影片操弄輿論，還提供帳戶作為共諜洗錢行賄管道，橋頭地檢署昨依違反反滲透法、洗錢防制法及貪汙治罪條例等，將林提起公訴，同案6名現退役軍人，也因涉嫌收賄外洩軍事機密遭起訴。 

檢方起訴指出，林宸佑為中天電視新聞記者，並經營YouTube頻道「馬德有事嗎？」，在去年罷免案期間，受境外敵對勢力成員指示，針對選務瑕疵、關稅等特定議題操作，陸續製播多支「反罷免」影片上傳網路，企圖影響國內輿論走向與投票結果。

林宸佑再憑藉影片流量截圖向陸方成員請款，由陸方成員匯入數千顆泰達幣至林的虛擬貨幣交易帳戶作為對價報酬。 

檢方更控林宸佑淪為境外勢力的資金白手套，認定林宸佑從2023年起，提供名下國內多家銀行帳戶，供陸方成員作為行賄國軍士官兵的資金通道，林再從中賺取轉帳報酬，並透過名下虛擬貨幣帳戶收受境外匯入的泰達幣，藉此掩飾不法犯罪所得來源。 

檢方並揭露，此次同遭起訴的6名軍士官，服役背景涵蓋陸軍步兵、砲兵及海軍陸戰隊等單位，其中洪姓、鍾姓等6人皆因個人資金需求，在網路上遭境外敵對勢力集團成員吸收，雙方約定，涉案軍人涉嫌利用職務之便，以手機拍攝軍方內部機密公務文書與電磁紀錄，再透過通訊軟體傳送給境外集團，藉此換取賄款。 

橋頭地檢署認定，林男涉犯反滲透法、洗錢及行賄等罪嫌，具體分別求處各該罪法定刑最高刑度5年、5年、7 年有期徒刑，因屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，因此以反滲透法與行賄分論併罰，5加7年，向法院求處最重12年刑期。

其他涉案6名軍人則觸犯貪汙收賄、違反國安法及刑法洩密等罪，檢方除依法提起公訴，並建請法院宣告沒收未扣案犯罪所得與作案用手機等證物。 

林宸佑涉共諜案，目前仍在押當中。圖／取自林宸佑臉書
林宸佑涉共諜案，目前仍在押當中。圖／取自林宸佑臉書

中國大陸 林宸佑 虛擬貨幣

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