林宸佑靠「馬德有事嗎？」帶風向 台美關稅、陳亭妃初選都有人下指導棋

林宸佑曾為中天新聞政治組主播，平時在立法院以刺探性提問著稱，另以在中天新聞頻道下開設「馬德有事嗎？」節目針砭時事，只是檢調發現，去年林宸佑製播與「反罷免」、「台美關稅」、「綠營初選」等議題，不僅配合陸方腳本，連追訪政治人物都有人「下指導棋」，因金流明確，今被橋頭地檢署依反滲透法、行賄等罪嫌起訴，合併最重求刑12年。

檢調發現，「馬德有事嗎？」製播的節目分為指定型以及自由發揮型，指定型是由陸方人士「黃厄蘭」等人提供腳本，要林宸佑依據腳本內容製作節目操作輿論，至於自由發揮型，則是由林宸佑設計腳本，再以節目流量換取報酬。

去年6月20日中選會通過「大罷免」24案成立，「黃厄蘭」便會定期派工要林宸佑採訪相關政治人物，或以提供爆料題材、金錢資助等方式，讓林在「馬德有事嗎？」操作輿論，且內容都須經陸方先行「審查」，確認角度正確後才能播出。

檢調清查，自去年7月起，「馬德有事嗎？」上傳的影片，如「戳破綠共六大陰招!王義川自導自演閉嘴了，藍爆綠營期約賄選，李進勇禁喊告急翻車」、「大罷免大完封!柯建銘承認失敗院長夢碎，曹興誠不玩了？開嗆民進黨只想當側翼」、「台慘吞疊加關稅！賴政府搞詐術反笑國人笨，王義川遭問燕淪呵呵川.柯文哲暴走嗆北檢！」、「藍推萊爾校長王定宇大崩潰！賴清德被上車? 台派南方公園超沒梗，謝龍介驚曝賴認錯了」、「萊爾校長逼瘋罷團？綠衛兵再現反智廣場舞？！ 藍五子登科反惡罷！鄭銘謙冷處理偵查大公開」等部影片，都有陸方在後指點的影子。

檢方調查，林宸佑透過製播節目，每部影片根據流量收取數百到數千枚泰達幣，以泰達幣連結美金匯率計算，每部影片至少有數萬元報酬；其中一部講述民進黨台南市長初選部分，還收取2000枚泰達幣，報酬最高。

檢調統計，林宸佑靠製播節目，收取4325枚泰達幣，約合台幣13萬餘元，因對話往來訊息明確，林宸佑也坦承有「收錢」製播節目，雖辯稱以為對方是「粉絲」，不知道對方是大陸人，但檢調認為事證明確，不採信他說法。

林宸佑靠收錢製播節目帶風向，再協助陸方轉帳給國軍官兵，用來支應交付軍事機密資料的報酬，觸犯反滲透法、行賄、洗錢等罪，昨天偵結提起公訴，反滲透法、行賄合併求刑12年。