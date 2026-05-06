基隆自來水汙染案 檢方查出環保犯罪網絡又增3公司追加起訴

基隆市將誠公司涉嫌排放廢水汙染基隆河，危及10萬戶自來水品質。檢方指全案是「環保犯罪網絡」，上月起訴4家公司及28名被告，後續又查出有其他公司涉嫌與將誠有非法交易，今天追加起訴涉案公司及業者、員工共13人。

基隆地檢署今天表示，去年11月底基隆民眾發現發自來水有異味，原因是自來水公司八堵抽水站，從基隆河抽取的原水被汙染，送到新山淨水場製成自來水後，造成供水範圍的基隆市、新北市汐止區約10萬用戶受影響。

基檢啟動檢、警、環聯繫平台，由檢察官何治蕙、陳宜愔檢察官指揮基隆市警察局、保七總隊第三大隊北區中隊及環境部北區環管中心組成的專案小組，查出將誠涉嫌非法處理廢油時，將汙水分離程序後產生的廢水，排入基隆河釀禍。

檢方今年4月8日分以涉嫌違反廢棄物清理法非法處理廢棄物及申報不實罪，違反水汙染防治法非法排放汙水罪、刑法混入妨害衛生物品於供公眾所飲水源及流放有害健康物質汙染河川罪嫌，起訴4家公司、4家公司業者及員工共28人。

檢察官完成首波起訴作業後，又追查出2家公司收受首波起訴的其中1家，從將誠取得的非法處理的廢油廢棄物，再混充油品製成的工業用油，轉售予不知情的廠商謀利。另有1家公司以「跑空單」方式，與首波起訴公司合謀，掩飾非法處理廢棄物再對外銷售情事，今天起訴第二波涉案公司及從業人員。

檢方查出3家公司犯罪所得共2億105萬元，專案小組先前執行2次搜索，除扣得相關帳冊，也對涉案公司和個人被告財產，在犯罪所得範圍內向法院聲請扣押，總計扣得存款1425萬元及26筆不動產筆，建請法院就相關犯罪工具及犯罪所得全數依法宣告沒收。

基隆市將誠公司涉嫌排放廢水汙染基隆河案，基檢今天追加起訴後續查出的涉案公司及13人。聯合報資料照

基隆市將誠公司涉嫌排放廢水汙染基隆河案，基檢今天追加起訴後續查出的涉案公司及13人。聯合報資料照