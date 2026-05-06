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台鹽綠能弊案陳啓昱拿「幾千萬元」？ 前總經理蘇坤煌：自己的猜測

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，被告前台綠總經理蘇坤煌以證人身分詰問，他在台南市調處供稱「其實我很懷疑陳啓昱（前董座）拿1億元，幾千萬元我覺得是有的」，律師詢問蘇「1億元」數字從何而來？他說，是調查官說的。律師又問他怎麼知道有幾千萬元？蘇回答「自己的猜測」。

同案被告陳啓昱、台綠副總經理郭政瑋、鴻暉負責人蘇俊仁及晁暘負責人戴妤倩等人在律師陪同下到庭。

蘇坤煌說，台綠成立之初資本額僅2億元，當初規畫就沒有土地開發，且總預算從來沒有編列土地開發費用，也未曾支出土地開發費用。他說，台綠沒有從事土地開發，而是土地開發整合事務。

面對檢方指控土地開發是最大利潤來源，他說，這要看時間點，2016至2020年間並不是，而是2020年起政府出來推動，成功是可預期的，才看得到實質利益 。據粗算，鴻暉從事土地開發毛利30%，這是檢方口中利潤龐大，「很龐大嗎？」他不以為然說。

他說，因為土地開發需提前支出相關雜項等費用，以一案場至少50公頃才夠本，約需投資20億元，依台綠僅有2億資本額，可能導致周轉不靈，而且沒有人力及能力，所以台綠所從事類似整合顧問公司。

他也說，台泥義竹漁電共生案場是例外，因台泥希望台綠為履約對象，作為統包角色，才勉強將土開納入，但對土開部分也是代收代付。

蘇坤煌表示，台綠所扮演角色是創造一個平台，申設管理是獲利來源，估計毛利50%以上，任內6年賺了一個資本額2億。

面對調查官調查時，蘇坤煌供稱「其實我很懷疑陳啓昱拿1億元，幾千萬元我覺得是有的」，陳啓昱的律師詢問「1億元」數字從何而來？他說，是調查官說的。律師又問蘇怎麼知道有幾千萬元？他回答「自己的猜測」。

律師又問他和陳啓昱、蘇俊仁及載妤倩有無提到分配利益？「沒有」他說，只有討論過如何合作。面對他曾供述，陳啓昱與鴻暉蘇俊仁有談條件等，蘇坤煌說「是個人猜測」。同時，他也反駁檢方所估算不法所得7461萬多元，「我不認」他說，他不同意，也不接受。

<a href='/search/tagging/2/台鹽綠能' rel='台鹽綠能' data-rel='/2/231793' class='tag'><strong>台鹽綠能</strong></a>前總經理蘇坤煌。圖／台鹽綠能提供
台鹽綠能前總經理蘇坤煌。圖／台鹽綠能提供

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