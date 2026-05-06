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印尼看護凌晨倉庫產子獨留紙箱6小時 犯遺棄罪被判8個月、緩刑2年

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

<a href='/search/tagging/2/屏東' rel='屏東' data-rel='/2/148779' class='tag'><strong>屏東</strong></a>某安養院一名20多歲<a href='/search/tagging/2/印尼' rel='印尼' data-rel='/2/103949' class='tag'><strong>印尼</strong></a>籍<a href='/search/tagging/2/看護' rel='看護' data-rel='/2/103657' class='tag'><strong>看護</strong></a>工獨自在安養院倉庫產下男嬰，之後將男嬰用衣服包裹在倉庫紙箱，6小時後被同事發現。屏東地院判印尼籍看護工遺棄罪，緩刑2年。示意圖／AI生成
屏東某安養院一名20多歲印尼籍看護工獨自在安養院倉庫產下男嬰，之後將男嬰用衣服包裹在倉庫紙箱，6小時後被同事發現。屏東地院判印尼籍看護工遺棄罪，緩刑2年。示意圖／AI生成

屏東某安養院一名20多歲印尼籍看護工去年凌晨近4時在安養院倉庫產下一名男嬰，她將男嬰用衣服包裹在倉庫紙箱，上午9時半另名印尼籍看護工發現男嬰，全案曝光。屏東地院近日審結，這名印尼看護工犯遺棄罪，判處有期徒刑8月、緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。可上訴。

判決指出，2025年8月某日凌晨3時44分，20多歲印尼籍看護工在安養院倉庫產下一名男嬰，將男嬰放在紙箱內用衣服包裹後離去，紙箱周圍還有剛生產完痕跡，直到當天上午9時半，同事發現後報警。

檢方偵辦時，這名印尼籍看護工說，「我沒有要丟或遺棄孩子，我只是把他安置在倉庫內；我想要照顧孩子，我只是離開一下下，去洗澡，之後就去工作」。

印尼籍看護工辯護律師向被告了解後告訴檢方，印尼籍看護工在上班過程中，有數次回到倉庫看小孩情況，後來到了上午9時半，就被同事發現。過程中印尼籍看護工想請安養中心護理長協助，但一直未遇到護理長，加上期間她還要工作，需找空檔才能去找護理長，她沒有要遺棄小孩。縣府社會處獲報後，將男嬰先緊急安置，協助處理後續。

檢方起訴認為，男嬰生母獨自生產到被發現前後歷時近6小時，期間卻沒有妥適安排他人接手照顧，也沒有在現場留下聯繫方式或照護指示，考量現今網路與通訊軟體發達，可輕易透過電話或通訊軟體求助，可不受時空限制向他人請求協助，卻讓男嬰長時間處在無人照顧、監護危險狀態，涉犯遺棄罪起訴，並建起法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

法官審理後認為，這名印尼籍看護工明知道男嬰剛出生，正值仰賴生母在旁養育及照顧時期，竟逕自將男嬰遺棄在倉庫內，考量案發後已將男嬰送回印尼由家人代為扶養，且坦承犯行，尚見悔意，考量事後補救手段，判犯遺棄罪，處有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。可上訴。

看護 印尼 屏東

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