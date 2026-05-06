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獨／捲入關鍵技術外流大陸…檢提新事證 台積電供應鏈大廠前總座等2人羈押禁見

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

半導體濕製程設備大廠、弘塑科技為<a href='/search/tagging/2/台積電' rel='台積電' data-rel='/2/103337' class='tag'><strong>台積電</strong></a>CoWoS供應鏈廠商，近期捲入關鍵技術疑似外流<a href='/search/tagging/2/中國大陸' rel='中國大陸' data-rel='/2/251257' class='tag'><strong>中國大陸</strong></a>風波，並對前總經理黃富源及相關人員提告。示意圖／ingimage
半導體濕製程設備大廠、弘塑科技為台積電CoWoS供應鏈廠商，近期捲入關鍵技術疑似外流中國大陸風波，並對前總經理黃富源及相關人員提告。示意圖／ingimage

半導體濕製程設備大廠、弘塑科技（3131）為台積電（2330）CoWoS供應鏈廠商，近期捲入關鍵技術疑似外流中國大陸風波，並對前總經理黃富源及相關人員提告。新竹地檢署依涉犯營業秘密法等罪嫌偵辦中，新竹地院上個月原裁定黃、陳兩人分別以250萬元、150萬元交保，經檢方抗告後，二度發回更裁。檢方此次提出新事證聲請羈押，新竹地院今天下午召開更羈押庭後，裁定黃男、陳男羈押禁見。

新竹地檢署偵辦過程中發現案情有新進展，除原先遭鎖定的黃富源及陳姓男子外，這次另約談另一名陳姓男子，並掌握新的事證。檢方認為被告涉犯重嫌，且有串證、滅證之虞，因此昨天聲請羈押。案件昨天移送新竹地方法院後，因深夜未開庭訊問，今天下午開羈押庭審理。法院審酌後，裁定黃富源羈押並禁止接見通信；另名陳男則以60萬元交保，並限制住居、出境及出海。

據了解，檢方疑似掌握相關事證，認為黃富源可能涉及將營業秘密下載、重製後存放於私人設備，並交由陳姓男子保管；而從相關通訊內容研判，陳男疑似曾與他人聯繫並提供相關資訊。全案關鍵仍在於相關技術資料是否實際流向境外，相關情節仍待司法進一步釐清。

此外，弘塑科技發現疑似涉及侵害營業秘密情事後，已循法律途徑向黃富源及陳姓男子提起告訴，全案進入司法偵查程序。新竹地檢署偵辦後，依涉犯營業秘密法及背信等罪嫌向法院聲請羈押。一審法院原認為相關證物多已查扣，勾串共犯及證人的可能性降低，於3月28日裁定黃男100萬元、陳男80萬元交保，並限制出境、出海及住居。

檢方不服交保裁定提起抗告，二審智商法院審理後認為，原裁定仍有再行斟酌及補充調查必要，因此撤銷原裁定並發回更裁。新竹地院4月24日更裁，改裁定黃、陳兩人分別以250萬元、150萬元交保，並維持限制出境、出海及住居等強制處分。

新竹地檢署再度提出抗告，第二次發回更裁，今天法院除裁定黃男羈押禁見外，原先以150萬元交保的陳男，也改裁定羈押並禁止接見通信。

新竹地院今天下午召開更羈押庭後，裁定黃男、陳男羈押禁見。記者郭政芬／攝影
新竹地院今天下午召開更羈押庭後，裁定黃男、陳男羈押禁見。記者郭政芬／攝影

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