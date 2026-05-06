知名保全副管理師監守自盜8400萬 假冒客戶「硬幣換紙鈔」手法曝光

某知名保全公司桃園市分公司整鈔中心副管理師林姓男子，涉嫌假冒客戶向公司以「硬幣換紙鈔」，實際未收取等值硬幣，兩年來詐取現金8400萬元，刑事局拘提林依詐欺等罪移送，桃園地檢署聲押禁見。

警方調查，37歲林姓男子在該公司任職約10年，後來擔任該分公司整鈔中心副管理師，負責客戶訂單繕打及出入庫作業，利用職務以客戶名義虛構借支明細，或在客戶的借支明細虛增金額浮報，以硬幣兌換鈔票送審，整鈔中心誤信客戶確有資金需求，核撥紙鈔，實際未收取等值硬幣。

林每2至3天一次、每次數十萬元不等，詐取紙鈔帶離公司，上月未再上班，公司清點去年6月起款項短少6000萬元報案。刑事局偵四大隊第一隊上月21日在桃園拘提林，查出林早在前年下半年開始犯案，累計詐取8400萬元，他坦認犯案，稱玩台灣運動彩券已花光款項。

警詢後移送，檢方訊後認為林涉犯行使業務登載不實文書、業務侵占、詐欺取財等罪嫌重大，上月22日聲押獲准。

刑事局呼籲，各金融及保全機構應加強內部控管及稽核機制，落實分層負責與交叉查核制度，以防範類似案件發生。