護理師猛拍打病嬰嗆「看屁啊死白目」…不滿被解雇告醫院 二審再吞敗訴

衛生福利部桃園醫院劉姓護理師4年前在小兒加護病房，高舉右手拍打未滿3個月嬰兒的腹部，還說「看屁啊，死白目」等語，相關影片在網路流傳，院方終止雙方勞動契約，她不服提民事訴訟請求確認僱傭關係存在，並要求給付薪資，一審判決敗訴，她提上訴，台灣高等法院今再度判決劉女敗訴，可上訴。

劉女在桃園醫院小兒加護病房擔任護理師，2022年8月間照顧未滿3個月、因病住院的嬰兒，卻因不滿嬰兒父親，情緒受到影響，便高舉右手後，再用力拍打正在哭鬧的嬰兒腹部共10下，邊打邊說「你爸早上還在那邊悠閒，一直盯著我們看，看屁啊，死白目，你以為喔，那麼愛住院，通報社工啦」等語。

劉女行為被側拍下來，影片2023年5月間被匿名發布在網路上，引起社會公憤，桃園醫院召開甄審及考績委員會會議決議記劉女2大過、終止勞動契約。劉女主張，她沒有虐待病童，且會議出席委員未達法定人數、處分沒有獲出席委員過半數同意，處分無效。

劉女認為，院方違反解雇最後手段性原則，提告請求確認兩造僱傭關係存在、處分無效，並要求院方給付薪資及按月提繳勞工退休金。桃園地方法院一審判決劉女敗訴。

劉女提上訴，高院根據證人說法及院方函文，認定劉女是故意對正在睡覺、無需安撫的病童拍打腹部等行為，導致身軀彈起，並在過程中發表言論宣洩個人情緒，是對病童施以暴行，不合護理常規，情節重大。

判決指出，相關影片上傳至社群網站，並經媒體轉載報導，足以使一般民眾質疑醫院管理及醫療、護理紀律維護鬆散，對院方產生負面觀感，重大損害醫院聲譽，已經違反工作規則等。

高院審酌劉女在桃園醫院任職5年多，卻拍打病童口出惡言違反工作規則，造成醫院被裁罰25萬元，實屬情節重大，醫院解雇未違反比例原則、懲戒相當性，且委員會出席人數有過半，表決人數也有過半，沒有違反正當法律程序，認為終止契約合法，再度判決劉女敗訴。

另外，劉女也針對院方曾裁處停業一個月的處分，提起行政訴訟，請求確認處分違法，台北高等行政法院也認為劉女行為不符照護需求，判決劉女敗訴，劉女已提上訴，並經法院裁定繳交裁判費用。