每3天搬30萬！立保保全整鈔中心副管理師竄改訂單 2年掏空8400萬遭押

中保科子公司立保保全位桃園整鈔中心驚爆內鬼監守自盜8400萬元，林姓副管理師過去2年來，利用幫金融客戶補鈔機會，在出入庫借支明細單據虛增千元欄位，2至3天拿走10至30萬元現鈔，總公司查帳驚覺短少，林男卻失蹤，檢警上月21日將林拘提到案聲請羈押獲准，將釐清金流。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，37歲林男在立保保全公司擔任桃園整鈔中心副管理師要職，原應負責維護金融安全的他，卻利用為客戶繕打訂單的權限，在出入庫金流作業的借支明細等業務文件中，刻意虛增「新台幣1000元」欄位的金額，列印後交由整鈔中心審核。

由於內部審核人員誤信客戶確實有大額現金需求，於是根據林副管理師偽造的單據出金，林男得手後，展開長期「搬錢計畫」，以每2至3天一次、每次10萬至30萬元不等頻率，逐步將金庫公款納為己有，總計侵占多達8400萬元。

桃園地檢署企業犯罪專組檢察官塗又臻接獲情資，隨即指揮刑事警察局展開偵蒐，經深入追蹤資金流向與比對帳務文書，檢警於今年4月21日晚間發動首波行動，成功將失蹤的林姓副管理師拘提到案。

檢方指出，林男利用公司內控流程漏洞，反覆操作相同手法，期間未被察覺，顯示公司審核機制形同虛設，案經總公司查帳發現向刑事警察局報案，調查蒐證後報請桃園地檢署檢察官塗又臻指揮偵辦，逐步釐清資金流向與犯案模式。

林男於偵訊過程中，面對大數據分析出的帳目缺口難以自圓其說，檢察官認定他利用職務熟悉度，透過行政程序漏洞進行系統性竊占，行為已嚴重破壞產業秩序與公司信任。

全案依林男涉犯刑法第216條、第215條行使業務登載不實文書罪、第336條第2項業務侵占罪，以及第339條第1項詐欺取財等罪嫌，犯罪嫌疑重大，4月22日向法院聲請羈押，經法院調查後，考量侵占金額巨大且有湮滅證據之虞，裁定羈押獲准，將持續清查有無其他共犯，並追索遭挪用的巨額款項流向。