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每3天搬30萬！立保保全整鈔中心副管理師竄改訂單 2年掏空8400萬遭押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

中保科子公司立保保全桃園整鈔中心驚爆內鬼監守自盜8400萬元，林姓副管理師過去2年來，利用幫金融客戶補鈔機會，在出入庫借支明細單據虛增千元欄位，2至3天拿走10至30萬元現鈔，總公司查帳驚覺短少，林男卻失蹤，檢警上月21日將林拘提到案聲請羈押獲准，將釐清金流。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，37歲林男在立保保全公司擔任桃園整鈔中心副管理師要職，原應負責維護金融安全的他，卻利用為客戶繕打訂單的權限，在出入庫金流作業的借支明細等業務文件中，刻意虛增「新台幣1000元」欄位的金額，列印後交由整鈔中心審核。

由於內部審核人員誤信客戶確實有大額現金需求，於是根據林副管理師偽造的單據出金，林男得手後，展開長期「搬錢計畫」，以每2至3天一次、每次10萬至30萬元不等頻率，逐步將金庫公款納為己有，總計侵占多達8400萬元。

桃園地檢署企業犯罪專組檢察官塗又臻接獲情資，隨即指揮刑事警察局展開偵蒐，經深入追蹤資金流向與比對帳務文書，檢警於今年4月21日晚間發動首波行動，成功將失蹤的林姓副管理師拘提到案。

檢方指出，林男利用公司內控流程漏洞，反覆操作相同手法，期間未被察覺，顯示公司審核機制形同虛設，案經總公司查帳發現向刑事警察局報案，調查蒐證後報請桃園地檢署檢察官塗又臻指揮偵辦，逐步釐清資金流向與犯案模式。

林男於偵訊過程中，面對大數據分析出的帳目缺口難以自圓其說，檢察官認定他利用職務熟悉度，透過行政程序漏洞進行系統性竊占，行為已嚴重破壞產業秩序與公司信任。

全案依林男涉犯刑法第216條、第215條行使業務登載不實文書罪、第336條第2項業務侵占罪，以及第339條第1項詐欺取財等罪嫌，犯罪嫌疑重大，4月22日向法院聲請羈押，經法院調查後，考量侵占金額巨大且有湮滅證據之虞，裁定羈押獲准，將持續清查有無其他共犯，並追索遭挪用的巨額款項流向。

中保科子公司立保保全桃園整鈔中心爆發林姓副管理師虛增出金千元鈔一欄，讓他以每2至3天就能搬走10至30萬元現鈔，2年來侵占公款8400萬元，桃園地檢署檢察官塗又臻上月21日指揮刑事局將林拘提並向法院聲請羈押獲准。記者陳恩惠／攝影
中保科子公司立保保全桃園整鈔中心爆發林姓副管理師虛增出金千元鈔一欄，讓他以每2至3天就能搬走10至30萬元現鈔，2年來侵占公款8400萬元，桃園地檢署檢察官塗又臻上月21日指揮刑事局將林拘提並向法院聲請羈押獲准。記者陳恩惠／攝影

保全 桃園

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