立委資格保衛首戰失利！李貞秀告中選會聲請停止執行 北高行駁回

民眾黨前不分區立委李貞秀因言行影響聲譽遭中評會開除黨籍，中央選舉委員會公告由許忠信遞補，李貞秀也以中選會、立法院為被告提行政訴訟，請求確認公告無效、撤銷公告，並聲請停止執行，台北高等行政法院今裁定駁回聲請，可抗告。

李貞秀因在直播爆料新竹市長高虹安收700萬元等事，民眾黨中評會本月13日決議開除黨籍，她也喪失不分區立委身分，中選會上月15日發文公告由許忠信遞補為民眾黨第11屆不分區立委當選人。

李貞秀提行政訴訟，請求北高行確認中選會的公告無效，或是撤銷公告，她也聲請停止執行原處分。北高行指出，李貞秀不服中選會作成「通知聲請人喪失立法委員資格」相關「行政行為」，未經訴願逕提行政訴訟，並認為若待本案訴訟確定，任期恐已屆滿，有急迫的危害為由，聲請停止執行。

北高行認為，行政法院是審查行政處分違法性的最終機關，若不待訴願程序即向行政法院聲請停止執行原處分，無異規避訴願程序，請求行政法院審查行政處分。

另外，訴願法或行政訴訟法規定，關於逕向行政法院聲請停止執行救濟，必定要有情況緊急、沒有即時由行政法院處理，就難以救濟的情形，否則難認有以行政法院裁定救濟的必要，應認欠缺權利保護必要而駁回聲請。

北高行指出，李貞秀不服中選會作成的處分及相關行政行為，未循訴願程序，也不曾向訴願機關聲請停止執行處分，而逕向行政法院聲請，顯然欠缺權利保護必要，聲請無理由，裁定駁回。

另外，李貞秀也有向台北地方法院提「定暫時狀態處分」，替自身爭取權益，盼能暫時保住黨籍和立委資格，台北地院已經收案、分案審理中，尚未有裁定結果。