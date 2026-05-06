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中天主播林宸佑受陸資助製播反罷免節目 橋檢起訴最重求刑7年

聯合報／ 記者張議晨巫鴻瑋／高雄即時報導

中天前主播「馬德」<a href='/search/tagging/2/林宸佑' rel='林宸佑' data-rel='/2/246435' class='tag'><strong>林宸佑</strong></a>涉嫌收受中國大<a href='/search/tagging/2/陸資' rel='陸資' data-rel='/2/104661' class='tag'><strong>陸資</strong></a>金充當<a href='/search/tagging/2/共諜' rel='共諜' data-rel='/2/125313' class='tag'><strong>共諜</strong></a>，不僅配合中方操作輿論，還涉充當白手套，協助行賄台灣軍方人員取得軍事<a href='/search/tagging/2/機密' rel='機密' data-rel='/2/238485' class='tag'><strong>機密</strong></a>，橋頭地檢署求刑17年。圖／取自林宸佑臉書
中天前主播「馬德」林宸佑涉嫌收受中國大陸資金充當共諜，不僅配合中方操作輿論，還涉充當白手套，協助行賄台灣軍方人員取得軍事機密，橋頭地檢署求刑17年。圖／取自林宸佑臉書

中天前主播「馬德」林宸佑涉嫌收受中國大陸資金充當共諜，不僅配合中方操作輿論，還涉充當白手套，協助行賄台灣軍方人員取得軍事機密，橋頭地檢署歷經數月偵辦後，依違反反滲透法、貪汙治罪條例及洗錢等罪嫌起訴，分別求刑5年、7年，他於1月17日遭收押禁見至今，檢方預計於明天將他移審法院，決定是否繼續羈押。

橋頭地檢署去年偵辦多起現役軍人拍片效忠解放軍的共諜案，陸續聲押7人獲准，由於拍片者均有收取中國大陸人士提供的報酬，檢方均依貪汙治罪條例中的違背職務收賄罪嫌偵辦，均面臨最輕本刑10年以上有期徒刑。

其中一名率先被起訴的海軍陸戰隊中士陳瑞勇，去年因積欠卡債找上融資公司，反被大陸情治人員吸收，透過自稱「吉祥」的大陸人士收取20萬元，自拍手持五星旗投敵影片，並洩漏賴清德總統訓勉部隊的情資，被檢方依違反國家安全法等罪嫌偵結起訴，建請法院從重量刑。

此次檢方依據陳瑞勇涉案所查獲事證，循線再查出林宸佑也涉入其中，1月16日發動搜索，拘提林宸佑及現退役軍人共10人到案，因林宸佑涉嫌居中付款給軍人，經檢察官周韋志複訊後，聲押禁見林宸佑及5名軍士官兵獲准。

檢調查出，林宸佑於去年大罷免期間，透過電視台、社群平台發布反罷免宣傳，並於影片上傳後將觀看數據、流量截圖回傳給資助者，成功獲得4325顆泰達幣當報酬，約合台幣13萬元。

橋頭地檢署歷經近4個月偵辦，昨天偵結依貪汙、反滲透法、洗錢等罪嫌起訴林宸佑等7人，其中林宸佑涉犯貪汙、反滲透法、洗錢等罪，各求刑7年、5年、5年，今起訴卷宗已移送至橋頭地院，法院預計明天召開接押庭，審理是否續押林宸佑等人。

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