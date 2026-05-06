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順發成功貿易涉替詐團博弈洗錢10億 主嫌等12人移送法辦
順發成功國際貿易負責人周文傑涉利用公司法人帳戶進出大額資金，以假合約境外匯款、約定轉帳及大額提領現金等手法作案，協助詐騙集團、博弈公司洗錢高達10億元。台北地檢署昨指揮刑事局兵分14搜索，拘提周及員工等11人，加上1名員工通緝到案，今陸續移送北檢複訊。
檢警追查，順發成功國際貿易公司去年3月迄今，陸續與至少10家公司合作，包含鑫益、衍成工程行、醫康美慧公司等，金流疑似為詐欺贓款協助詐團、博弈公司洗錢，最終流進順發公司，金額估計高達10億元。
檢方指出，此為典型的利用公司法人帳戶洗錢案件，周男涉嫌指示員工製作虛偽採購合約，將贓款匯款至境外，並以公司帳戶約定轉帳，及大額提領現金等手法，協助詐團洗錢。
台北地檢署昨依洗錢、組織犯罪及偽造文書等罪嫌，指揮刑事局兵分14路搜索周及員工住居所及順發公司，拘提周和員工共11人到案，另1名員工通緝到案，警詢後移送北檢複訊。
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