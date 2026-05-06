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陳滄江涉詐領議員助理費 金門高分院今勘驗案情關鍵卷證

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門議員陳滄江涉詐領助理費案上訴審持續審理，金門高分院今天開庭，針對陳滄江所提大量卷證進行勘驗，合議庭當庭表示，二審將依事實與證據重新審理，不受一審判決拘束，並會同檢辯雙方逐一檢視相關影音與文宣資料，作為後續審理依據。

本案爭點聚焦於陳滄江之子陳子涵是否為實際從事議員職務的助理，辯護團隊由律師錢建榮等人整理提出11大冊證據，包括影音資料425部，以及報紙與問政文宣稿共3324件，強調均為調查局自陳子涵電腦查扣所得，非臨訟製作，具備證據能力，並形容資料「堆積如小山」。

庭訊中，合議庭法官許志龍 逐一勘驗相關影音與文宣內容並製作筆錄，蒞庭檢察官對證據未表異議，同意列為後續論辯基礎；法院指出，關於助理身分認定的證據調查程序已於當日完成。

辯方則質疑一審審理程序，指出當時陳滄江一審期間曾多次聲請勘驗上述證據，但法官僅以「已看過了」回應，判決書亦未具體交代審酌過程，卻據以認定有罪並判處重刑，認為有違證據法則與論理經驗，此次二審全面勘驗，盼釐清爭議。

對於助理申報問題，辯方表示，陳滄江一審即坦承，當年遞補議員時，因礙於面子及顧慮社會觀感，未以實際任職的兒子名義申報助理，而改以金姓女子名義登記，對此深感悔意，卻無法接受一審漠視其所提各項陳子涵為眾所周知之實質助理事證；但辯方強調，此與虛報未實際聘用助理、藉以詐領補助費的「人頭助理」情形不同。

辯護人並主張，陳子涵的確為陳滄江實質助理，此與實際上並未聘用助理，而虛報該未聘用之助理（人頭助理），藉以詐領助理補助費之情形不同；而金姓女子所領取之助理費，確係提供給確實從事議員助理職務的陳子涵薪資，調查局均已查證金流無誤，並未流入陳滄江個人使用，不具不法所有意圖；另指陳滄江任內投入公益與急難救助支出逾2000萬元，各是地方周知

金門高分院表示，全案證據調查程序已告一段落，預計7月再開審理庭，進行言詞辯論，釐清相關法律爭點後再行判決。

前金門縣議員陳滄江（右一）涉詐領助理費案上訴審持續審理，本案爭點聚焦於陳滄江之子陳子涵（右三）是否為實際從事議員職務的助理。圖／民眾提供
前金門縣議員陳滄江（右一）涉詐領助理費案上訴審持續審理，本案爭點聚焦於陳滄江之子陳子涵（右三）是否為實際從事議員職務的助理。圖／民眾提供

前金門縣議員陳滄江涉詐領助理費案上訴審持續審理，金門高分院今天開庭，針對陳滄江所提大量卷證進行勘驗。記者蔡家蓁／攝影
前金門縣議員陳滄江涉詐領助理費案上訴審持續審理，金門高分院今天開庭，針對陳滄江所提大量卷證進行勘驗。記者蔡家蓁／攝影

陳滄江 金門 議員 貪汙

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