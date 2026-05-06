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破獲跨縣市廢土黑金產業鏈 雲檢起訴10公司、35人

中央社／ 雲林縣6日電

某營造公司承攬台中東豐生活圈快速道路隧道工程，該公司莊姓副理將夾雜骨灰甕等物的營建混合物虛報為一般土方，省下逾6400萬元處理費；雲林地檢署今天偵結，起訴10公司、35人。

雲林地檢署表示，檢察官莊珂惠去年9月到麥寮鄉地下砂石場執行會勘，並隨機抽檢砂石車運送憑證，發現運送紀錄與實際車流、載運內容顯有不符，研判有以合法文件掩飾非法棄置廢棄物

專案小組追查，台北某營造公司承攬台中東豐生活圈隧道工程，由於施工區域為墳墓區，莊姓副理（47歲）為節省每噸新台幣2000元處理費，將夾雜骨灰甕、墓碑、廢磚塊等營建事業廢棄物，對外虛偽申報為一般土方，再以每噸800元，和新北某公司負責人余男（63歲）簽訂餘土遠運契約。

檢方表示，余男與劉男（66歲）等人明知土方來源性質，為牟取利益，余男等人製作假合約，掩飾實際未進土資場事實，此外砂石車進土資場後，僅繞行場內動線後，由地磅站人員收取運送憑證，使帳面上呈現「已進場處理」，再由廖姓土資場負責人開立過磅單等憑證，成功建構看似合法，實則完全未經處理的土方將其非法棄置。

檢方順藤摸瓜，查出該案和多家車隊分工執行，劉男成立LINE群組控管全流程，掌控出土時間、車輛進出順序、棄置地點等事宜，透過多層發包、人頭公司、分段承攬等方式，刻意切斷各層間直接關聯，無形中建立防火牆，使車隊司機、地主、仲介間難以辨識整體犯罪結構。

最後由某能源科技公司周姓負責人（47歲）等人，鎖定低窪農地、魚塭等，以協助「免費填土」、「改善地勢」等話術降低地主戒心，非法回填土方。

檢方統計，營造公司虛報土方性質，節省處理費約6300多萬元，余、劉等人從中不法獲利逾1600多萬元，全案共計違規載運1500車次廢土，非法回填、傾倒在台中、雲林和彰化等縣市，總量近2萬平方公尺，相當於2個標準足球場。

檢方今天偵查終結，依違反廢棄物清理法及水土保持法等罪起訴10公司、35人，並建請法院從重量刑。

廢棄物 雲林

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