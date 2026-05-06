中天主播「馬德」林宸佑共諜案 檢方提前今下午4點記者會說明

2024年7月，立法院藍綠兩黨為選罷法修正案在內政委員會發生肢體衝突，中天記者林宸佑（左二）詢問民進黨立委，是否找鎖匠來開委員會的門，遭民進黨立委質疑造謠，雙方爭執不下。聯合報系資料照

中天前主播「馬德」林宸佑被控涉嫌收受中國大陸資金，不僅利用節目操縱輿論，更充當白手套行賄現退役軍人以刺探國軍軍事機密，橋頭地檢署歷經數月偵辦，偵查終結，昨已提起公訴，明將移審橋頭地方法院，今下午4時橋頭地檢署也將開記者會說明偵查結果。

林宸佑因捲入共諜案，今年1月16日遭檢調拘提到案，檢方認其涉嫌居中付款給涉案軍人，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，後因全案仍有共犯未到且案情龐雜，3月間再獲法院裁准延押2個月，羈押近4個月後，檢方偵查終結，今已將卷宗移往法院，預計明天將林宸佑等人移審法院。

橋頭地檢署原定明天上午10時才會於移審林宸佑等人同時，召開記者會說明偵查結果，不過由於隨案件細節揭露，檢方因此將記者會由明天上午，提前至今天下午4時，將說明全案調查結果。

不過涉案在押的被告等人，包含林宸佑，仍預計明天才會移審橋頭地院，後續將由法官視其犯罪嫌疑重大程度，以及有無逃亡、串供之虞，決定是否繼續羈押。