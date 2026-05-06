10月大男嬰疑遭父罰站木箱虐死 檢：家成吞噬孩子巨獸、把木箱當墳場

台中市廖姓男2年前疑因不滿10個月大兒子哭鬧，除對男嬰呼巴掌外，還將男嬰懸空倒吊，塞入木箱內罰站，甚至猛力撞擊地板，妻子開箱驚見男嬰全身發黑慘死，廖男被依凌虐幼童致死罪起訴，移審國民法官審理，今天開庭時，檢方主張，廖男行為「讓家變成吞噬孩子的巨獸，木箱成為墳場」，建請合議庭論以凌虐7歲以下兒童致死罪論處。

此案從4日起在台中地院由國民法官連續審理，審理期間，廖男否認犯罪，還說「兒子離世還被指控是殺人兇手，對一個父親來講，是很嚴重的雙倍打擊」。

廖男還說，在警詢時會認罪，是因警員筆錄前，找他抽菸「要他認一認」被誘導下才認罪。

廖男律師則說，自白不能當作唯一證據，此案男嬰死因為頭部遭他人外力撞擊異物，伴隨顱內出血、橫紋肌溶解，但男嬰是否有被抓頭撞牆，僅有醫師證詞，此部分廖男沒有自白，也沒有證人證述與監視器畫面，希望國民法官以證據不足，判處無罪。

檢方認為，廖男把10月大的兒子在木箱罰站，男嬰僅能哭喊求助，已非管教，而是凌虐，「把木箱當墳場」，廖男從警詢、偵查、審理程序的供述，一變再變，從打巴掌、塑膠槌打十多下、倒吊30秒、木箱內罰站等，還稱男嬰顱內出血傷勢，是從沙發及和室摔下。

檢方強調，此案法醫、醫師都作證，案發地的沙發離地33公分、和室門檻離地45公分，男嬰頭部的傷勢，難以在此高度「摔落」造成，低處摔落造成顱內出血的可能性，不到百萬分之一，請求國民法官依凌虐致死罪論處。

起訴指出，廖姓男子（28歲）與甘姓女子（24歲）是夫妻，前年6月間離婚，二人育有2歲女兒、10月大兒子，前年8月間，廖與甘女在東區租屋處替女童慶生，同年月22日凌晨，一家四口買宵夜返家後，由甘女陪女兒在房間睡覺，廖男則在客廳旁和室照顧男童。

當日凌晨4時許，廖男疑因不滿男童不斷哭鬧，明知男嬰僅10月大，頭部尚未發育完整、屬人體重要器官，仍以呼巴掌、抓男嬰大腿懸空倒吊、將男嬰塞入木箱逼罰站、手抓頭部猛力撞擊地板等方式凌虐。

男嬰因此受有右大腿部到右膝前部，有13公分乘8公分傷勢，左大腿前部、左膝前部各一處9公分乘5公分、3.5公分乘3公分的皮下軟組織水腫、微血管瘀血等傷勢，甘女同日下午發現男嬰已在木箱發黑、無生命跡象，送醫不治，死因為頭部外傷致顱內出血，併有橫紋肌溶解而死亡。

檢方認定，廖男涉犯成年人故意對兒童犯重傷害致死罪、對未滿7歲之人施以凌虐致死等罪嫌，建請法院從重以凌虐致死罪論處，全案移審國民法官審理。

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